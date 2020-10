Trump vs Biden: Crónica de un debate senil

Era uno de los eventos del año, que no es poca cosa en 2020. Dos septuagenarios se acercaron al atril para debatir sus ideas y postularse para presidir Estados Unidos. Dos varones blancos de 73 y 77 años. Población de riesgo, por encima de la esperanza de vida de la mayoría de países africanos. Trump y Biden se enfrentaron en un debate que, por el tono, debería haber moderado Jorge Javier. Como no me lo sé de memoria, haré una pequeña reproducción ficticia, que no alejada de la realidad:

- Vejestorio, tienes más años que un bosque.

- ¿Qué dices? Si tú ya estabas jugando a la petanca en la guerra de Vietnam.

- Ahora en la pausa aprovechas para que te cambien los pañales.

- Payaso, como saque la pistola te voy a descerrajar dos tiros.

- Me han dicho que tu hijo se ponía las rayas como el paso de cebra de Abbey Road.

Es el sino de los tiempos: el ruido, la furia. No era el estilo de Biden, que ha caído en el juego de Trump, pero sí es el estilo de esta década ominosa. Hay una Estados Unidos de es copeta debajo de la cama y otra costera de iPad y smoothie, pero ambas convivían en paz hasta que Twitter les convenció de que era más lo que les separaba que lo que les unía. Es probable que a partir de ahora los debates electorales adquieran ese tono de Jesús Mariñas en Tómbola, también es probable que la gente educada, ‘los Biden’, se sumen a los gritos sabiendo que da réditos electorales. Quienes albergan alguna esperanza de que en el futuro recuperemos la educación no habrán leído que se ha aprobado que los alumnos pasen de curso sin aprobar una sola asignatura. El futuro está lleno de voces.