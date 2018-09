Trump: aliado no feminista

Estoy indignado. El odio se está infiltrando en todas las capas de la sociedad. Hemos atacado a humoristas por hacer monólogos, a cantantes por ligar, a las marcas de agua por utilizar tapones de colores... Pero la Santa Inquisición sigue sedienta de sangre y ha apuntado su ira ahora hacia la la última persona que imaginarías, ese ser incapaz de romper un plato o hacer daño a alguien: Donald Trump, mi amigo, mi aliado. No soy sospechoso de trumpista, yo mismo he tenido mis misiles apuntando hacia el Air Force One, pero nuestra reciente alianza en la cumbre del G2 en Singapur me obliga a defender su labor como presidente del segundo país más importante del mundo ante la jauría. Trump ha sido un buen presidente por estos seis motivos.

Crea riqueza y empleo

La actriz porno Stormy Damiels ganó 130.000 dólares por ocultar sus relaciones con el presidente. Una buena tarifa teniendo en cuenta que trabajó dos minutos según su propio testimonio. La doble que ha contratado Melania para pasar menos tiempo con su marido y hacer de doble en las escenas de sexo también estaba en paro hace un par de semanas.

Tiene carisma

Pensad una sola persona capaz de convencer a la gente de que queme sus zapatillas Nike para hacerle daño a la marca… después de haberlas pagado.

Su carrera política es impecable

Es presidente de Estados Unidos teniendo en contra a las mujeres, los latinos, los negros, los mexicanos, los demócratas, los chinos y el 90% de su gabinete. Una hazaña sin parangón en la historia de la democracia. Ahora hay que ver si es capaz de revalidar la victoria en 2020 con el único apoyo de los terraplanistas.

Es un político sincero y honesto

Estamos hartos de discursos impostados y la aparición de Trump ha supuesto un chorro de aire fresco. Coge Twitter y llama gordo a un presidente, calvo a un primer ministro, feo a un empresario… Es el presidente que mejor usa Twitter después de Pedro Sánchez.

Le está dando un rollito utópico muy atractivo al mundo

Es el presidente del país más importante del mundo, es un villano, encierra a los niños mexicanos en jaulas, tiene un discurso faltón y fascista y ha conseguido que dentro de su círculo de confianza se cree un grupo anónimo en su contra llamado `La Resistencia’. Netflix ha cancelado House of Cards porque ya no podía competir en ideas con Estados Unidos.

Tiene culazo

Puede parecer trivial, pero no es ninguna tontería en el país que inventó el twerking.