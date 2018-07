Todas las frases que vas a escucharle a tu cuñado esta Navidad

cuñadonavidad | Liopardo

22 de diciembre: "Llevaba uno acabado en 13 de Doña Manolita, pues ni así". "Yo no tapo agujeros ni aunque me toque". 23 de diciembre: "El VAR… Se están cargando el fútbol". "Ya está robando El Trampas". "¿Por qué te crees que han sacado a Villar de la cárcel?" 24 de diciembre "Calla y apunta que estas te van a gustar: Juego de Tronos y Breaking Bad". "Si hoy en día tienen hasta piscina y pista de pádel en la cárcel". "Ni feminismo ni machismo, igualitarismo". "Hazme caso que todos los políticos son unos sinverguenzas, te lo digo yo". "El cava se lleva haciendo en Extremadura lo menos tres o cuatro siglos". "¡Pero mira como beben los Pérez Montesinos…!" "Blanco para las gambas, el tinto para la carne". "Pan no, que me quita espacio en estómago para el jamón". "¿El negro también es Jedi?". 25 de diciembre "Santa Claus lo inventó Coca-Cola para que los niños se enganchasen a la cocaína" 26 de diciembre "Feliz año nuevo por si no nos vemos". 27 de diciembre "Feliz año por si no nos vemos". 28 de diciembre: "Feliz año por si no nos vemos" 30 de diciembre "Otra vez sobras, dice la niña. A mí me daban un trozo de pan, una rodaja de chopped y si me quejaba, una hostia de regalo". 31 de diciembre "Si no haces más de 15.000 km al año, merece la pena gasolina. También depende cómo conduzcas". "A mí no me importa que lleves rastas, pero en el trabajo hay que mantener un nivel de higiene que no estás en el salón de tu casa". “Hotel, vuelo y media pensión. 400 euros“. "Hay que echarlo en dos golpes, para que no se rompa la burbuja". "Yo en 2009 estuve a punto de comprar bitcoins". "No hablemos de política, familia". 1 de enero "Me me hubieseis puesto tónica Schweppes no me habría levantado así". 6 de enero "12 kilos de caramelos cogí el año pasado. Una mochila de Quechua llena". "Baltasar es el concejal de turismo, lo que no sé es que hace una mujer disfrazada de Rey Mago". 18 de febrero "Feliz año, Antonio. ¿Dónde andas que no se te ve el pelo, figura?".

