Stranger Things, el verano paranormal

cosasextrañasportada | Liopardo

Este verano he visto Stranger Things, la serie de moda, un drama de estética ochentera que trata sobre la misteriosa desaparición de un niño en un pequeño pueblo americano en el que empiezan a suceder fenómenos paranormales. Viendo la serie me he dado cuenta de que en occidente están pasando cosas extrañas desde hace unos meses, tengo la teoría de que gran parte de los occidentales habéis sido abducidos por un ovni y suplantados por extraterrestres que han acogido vuestra apariencia. Sé que parece una teoría disparatada pero también que cuando exponga mis argumentos, muchos vais a estar de mi parte. Para empezar, hace unas semanas pongo en la tele el Tour y veo al maillot amarillo, Froome, subiendo la montaña corriendo, sin bici. Vamos a ver, ¿de dónde saca la fuerza sobrehumana ese hombre para ganar la carrera siendo el único que va sin vehículo? Y segundo, ¿por qué no conoce nuestros códigos sociales? ¿Por qué ha olvidado que el ciclismo es un deporte de bicis? Estoy seguro de que a Froome le ponen un perro al lado del podio después de ganar y en vez de acariciarlo se lo come vivo. El segundo caso que me ha llamado la atención: Messi, jugador del Barça, identificado con el club de toda su vida, se va de vacaciones y vuelve disfrazado de Guti. Camisetas de tirantes, tatuajes hasta en el culo, barba corta y el pelo rubio platino. ¿Creéis que el Messi real se habría disfrazado del ídolo del equipo rival? No, el Messi real está ahora mismo atado a una camilla en un OVNI. Más cosas raras que está haciendo la gente: Auschwitz, el campo de concentración, uno de los lugares más trágicos de la historia, ahora es un gimnasio Pokémon. ¿Vosotros creéis que hace un año habríamos encontrado esto normal? ¿Es que soy yo el único que está perdiendo la cabeza? Bernie Sanders, un hombre en Estados Unidos diciendo abiertamente que es socialista. Melania Trump leyendo un discurso antiguo de Michelle Obama. ¿Por qué? Porque es una reptiliana y no sabe escribir el suyo propio. Australia en Eurovisión, Jordi Hurtado de baja, Axl Rose cantando en AC/DC, Italia jugando bonito en la Eurocopa, Felipe González pidiendo que gobierne el PP… ¿Os parece poco? Abrid los ojos por favor, abrid los ojos. No estamos sólos.

Publicidad