Spoilers 2018

Termina el año de las hipotecas a tipo fijo, del aguacate y del fidget spinner, y os adelanto algunas cosas que van a pasar en 2018. Aviso: no suelo fallar, aquí lo leísteis primero. ALERTA SPOILERS Se descubre quién es “M.Rajoy“. El abogado Manuel Rajoy reconoce que cobró dinero negro de las caja B del PP y todos los grupos de la oposición lanzan un comunicado conjunto para pedir disculpas al presidente del gobierno. En la inauguración de los JJ.OO. de Tokyo, un zeppelin hinchable gigante de Goku se estrella en el palco provocando la muerte de Pelé. Se populariza la expresión “Hulio“ de forma transversal en toda la sociedad española: - No vas a ver la videoconsola en toda la Semana Santa, Hulio. - ¡Pero mamá! Por primera vez se pasean junto a la cabra un canario amarillo, un gato blanco y negro, un coyote y un correcaminos en el desfile de las Fuerzas Armadas. La ONU traslada su sede de Nueva York a Abu Dhabi, el motivo no responde a asuntos económicos, según fuentes de la propia organización. Por primera vez el Black Friday dura más que el resto del año. Tabarnia convoca un referéndum para elegir si quieren seguir siendo parte de Cataluña, la Generalitat lo disuelve mandando a los Mossos a repartir. Froilán decide ubicar su segunda residencia en Medellín para lanzar un ilusionante proyecto de importación que está poniendo en marcha. Qatar compra Facebook. El fondo de inversión qatarí asegura que mantendrá la esencia de la red social aunque no descarta exigir un poco de recato a las mujeres a la hora de enseñar el cuello y las manos en la foto de perfil. Cristiano Ronaldo saca una nueva línea de calzoncillos bajo su marca CR7, pero esta vez con su cara bordada a mano y la propia firma del jugador. “Hemos creado el producto que creemos que demanda el mercado“. Felipe VI emite el discurso de Navidad en octubre por error, lo marcaba su agenda de 2017. Hollywood deja de producir películas originales para producir únicamente remakes de películas y series de los 90 en la línea de Los Vigilantes de la Playa y Jumanji. Álvaro Ojeda sustituye a Carlos Herrera en la COPE tras un trimestre de bajas audiencias. La teoría de que la tierra es plana gana adeptos especialmente entre los defensores del reiki y los estudiantes de magisterio. Se frusta el traspaso de Bale al Manchester United al lesionarse el jugador subiendo al avión. Donald Trump invade México y comienza a crear guetos en las ciudades para alojar a la población latina.

