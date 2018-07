Somos líderes en corrupción, y yo encima supremo

Cuando llegué al poder, hace ya más de cuatro años, prometí devolver a Corea del Norte al lugar que le correspondía: liderar los principales rankings mundiales. Poco a poco vamos recogiendo nuestros frutos, esta semana Transparencia Internacional ha calificado a Corea del Norte como el país más corrupto del mundo junto a Somalia. No es la clasificación que me esperaba liderar, pero a caballo regalado buena sombra le cobija.

Como timón de la patria me honra llevar el país a la cima de las clasificaciones mundiales, aunque esta vez no comprenda los motivos. Corea del Norte es un país socialista cuya lógica de funcionamiento es la solidaridad, compartir. Cuando una empresa pública produce un beneficio anual de 100 millones de wones, esa riqueza se reparte a partes iguales para que todos la disfrutemos: 50 para mí y 50 para el pueblo. Son los valores que ha transmitido la dinastía Kim a lo largo de generaciones.

Viendo que por fin lideramos un ranking de países (aunque sea de corrupción), he decido diseñar un plan para mantenernos en la cúspide, no vaya ser que algún día se independice Valencia: 1. A partir de ahora todo el dinero norcoreano será negro, los billetes llevarán impresa la cara de Dennis Rodman. 2) No se podrá contratar ningún cargo público a dedo a no ser que sea tu cuñado. 3. Las concesiones públicas se pagarán en trajes. 4. El domicilio fiscal de CajaYang se trasladará a Islas Seychelles. 5. Los billetes de 20 wones no declarados podrán canjearse por rascas premiados de la ONCE. 6. Los inspectores de hacienda deberán asistir a un campamento de verano cuyos monitores serán empresarios urbanísticos occidentales. 7. En las oficinas para realizar trámites burocráticos, la máquina expendedora no emitirá tickets para esperar turno, sino jamones que se entregarán al funcionario.