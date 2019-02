Las siete subespecies en las que puedes dividir al ser humano

Llevo tiempo estudiando la sociedad occidental y he llegado a la conclusión de todos los seres humanos pueden ser clasificados en siete categorías diferentes, siete 'etnias' sociales definidas por la personalidad de sus miembros y por la forma en la que se comportan socialmente. Espero que este tratado suponga un aporte a la antropología social desde la perspectiva de observador externo que me otorga mi posición de liderazgo en un país que no conoce la diversidad de personalidades.

Ha sido un arduo trabajo de investigación, pero aquí tenéis las siete categorías de seres humanos que existen hoy, a 21 de febrero de 2019:

1. El Ingeniero. Su vida orbita en torno a la hazaña épica de haberse sacado una carrera que intuye más complicada que la tuya. En cualquier otro tema que no sea el suyo naufraga con frases hechas: "Son todos unos ladrones". "Ambos bandos cometieron atrocidades".

2. El microluchitas. Paga Netflix y Spotify pero se cree que comprándole fruta a su vecina está haciéndole cosquillas al capitalismo global. Su argumento parte de una premisa filosófica adolescente: "Si todo el mundo se pusiese de acuerdo…". Toca la guitarra o hace surf.

3. El triunfador. Se acerca a saludarte para que le preguntes cómo le va. Lleva un llavero de BMW asomando por el bolsillo y se queja de que viaja mucho. Llama a sus hijas 'peques' o 'crías'. Se va sin preguntarte cómo te va.

4. El 'sociólogo'. Ha descubierto con 30 años que el ser humano no es un animal sino un ser social condicionado y 'oprimido' por sus circunstancias. Se pasa el día en Twitter recordando que feminismo significa igualdad adjuntando una captura de la RAE. Su progresismo consiste en prohibir cosas.

5. El español. En su armario hay polos de colores y cinturones de trenzas. Se traga cualquier fake viral sobre inmigrantes mientras se queja de lo idiota que es la gente. No encadena dos palabras bien escritas. Su foto de perfil es delante de un coche o de un estadio de fútbol.

6. El Project Manager. Su puesto de trabajo incluye ‘brand’, ‘social’ o ‘account’. Intenta normalizar anglicismos innecesarios. Cree que fuera de Madrid no hay fibra óptica. Sólo come cosas que están de moda. Lo puedes encontrar dando vergüenza ajena a sus 40 años en TikTok o Snapchat.

7. El básico. Su objetivo en la vida era ser funcionario. Lleva sin emborracharse desde los 19 años. Se casó con la primera que le hizo caso. Le gusta hacer siempre lo mismo. Escucha a Queen y Dire Straits.

VER MÁS: Un borracho obtiene denominación de origen de La Rioja