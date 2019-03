Las siete series de mi infancia

Ya nadie duda de que el mejor cine hoy en día se hace en formato serie. Hasta Scorsese y Woody Allen han decidido dar el salto a la pequeña pantalla y esta misma casa ya ha facturado producciones del nivel de Fariña o Matadero. Al hilo de la trágica muerte de Luke Perry (el protagonista de Sensación de Vivir) quiero dedicarle hoy este espacio a las series que marcaron mi infancia, pero con una voluntad pedagógica:, para animarles a todos aquellos que por edad u otras circunstancias no pudiesen disfrutarlas a adentrarse en los clásicos. Os dejo una pequeña sinopsis de cada una:

Friends: Seis amigos que viven en dos pisos contiguos afrontan juntos multitud de situaciones límite como jugar al Trivial, tomar café o perder el ticket de un jersey que no les queda bien. Hablan continuamente utilizando chascarillos, es una especie de adaptación teatral de Twitter.

'Friends' | NBC

Dragon Ball: Un bebé con cola de mono llega al planeta Tierra en una cápsula y es adoptado por una familia terrestre, una especie de gestación subrogada intergaláctica. El niño al crecer desarrolla increíbles superpoderes, entre ellos el de cambiar en un segundo de ser moreno a tener el pelo rubio y de punta sin usar agua oxigenada. El sueño de toda la generación de la Ruta del Bakalao.

Dragon Ball | europafm.com

El coche fantástico: Podríamos calificarlo como un capítulo de Black Mirror de 1980 que predijo la aparición de los asistentes inteligentes tipo Siri y las pantallas digitales en los automóviles.

Vuelve 'El Coche Fantástico' | Agencias

Ranma ½: Un chico que practica artes marciales (novedad en un manga japonés) es una especie de Gremlin transexual: se transforma en mujer cada vez que le cae agua.

Logo de Ranma 1/2 | Wikipedia

Los Simpsons: No queda duda de que la de Matt Groening fue un serie que rompió todos los moldes: un padre al que le gusta la cerveza, un hijo gamberro, una hija responsable y una madre ama de casa… ¡pero en personajes de animación amarillos!

Los Simpsons | Fox / Antena 3

Los Vigilantes de la Playa: El director de recursos humanos del servicio de seguridad de una playa californiana decide contratar exclusivamente socorristas con un índice corporal de más del 20% de silicona para que no se hundan nadando. El uniforme de trabajo es el traje de baño de Borat en versión roja. Cada capítulo es un plano secuencia de una socorrista corriendo a cámara lenta a rescatar a un bañista en una playa de esas que no cubre hasta que no te metes 2 km. Podemos considerarla el inicio de las series de autor.

Reparto original de 'Los vigilantes de la playa' | seestrena.com

El Príncipe de Bel-Air: La serie intenta superar los estereotipos de raza y clase mostrándonos la vida de una familia negra de clase alta. El mayordomo es un negro llamado Geoffrey sin vacaciones ni días libres al que llaman tocando una campanilla.

Los protagonistas de 'El Príncipe de bel-Air' | Agencias

