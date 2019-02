Sam Va Lentín

La oxitocina es una hormona generada durante el sexto que nos hace sentir por otras personas lo que Cristiano Ronaldo siente consigo mismo. En occidente celebran hoy el Día de los Enamorados y es curioso analizar como el concepto occidental del amor ha ido mutando a lo largo de los años. Antiguamente sólo se reconocía el amor entre personas del mismo sexo, durante el siglo XX se fueron aceptando otras formas de amarse y este mismo año hemos visto a un hombre practicando sexo con un timbre. Amor es hoy en día un concepto plural que va desde no tener que decir nunca lo siento hasta una concursante transexual de Gran Hermano.

Vale que San Valentín sea un invento capitalista y rancio (casi tan rancio como recordarte que San Valentín es un invento capitalista y rancio), pero precisamente por eso tiene mérito que los occidentales os hayan encajado otra fecha para gastar dinero justo después de las rebajas y Navidad. Desde los 11 Oscars de Titanic se ha ido observando un declive en la venta del amor. sólo estos últimos años los publicistas han logrado renovar su atractivo introduciendo conceptos como crush (flechazo instantáneo), ‘bae’ (Before Anyone Else / Antes que nadie) o el menos conocido ‘mae’ (Most Awesome Ever), que vendría a significar algo así como ‘Líder Supremo en el Uso del Cimborrio’.

Pero el márketing y las nuevas tecnologías con Tinder a la cabeza están acabando con el amor, están erosionando esa visión romántica que de él nos daba el cine, como aquella película en la que Julia Roberts se enamoraba de Richard Gere después de que le comprase doce abrigos. Se está reduciendo a un ‘match’ lo que antes era un proyecto para bailar pasodobles con la misma persona durante sesenta años. Los hombres ya no se visten de tunos para demostrarle a su amada que están dispuestos a sacrificar su dignidad con tal de arrimar cebolleta. Sólo quedan unos pocos lobos solitarios, como aquel ex atleta que en noviembre fue detenido acusado de terrorismo por intentar impresionar a una facha diciéndole que iba a atentar contra el presidente del Gobierno. El último reducto de una era, el último romántico.ejas