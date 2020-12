Un repaso a 2020

Cuando el año pasado Cristina Pedroche daba las campanadas, no intuíamos lo que se avecinaba. Ya en enero empezamos a oír hablar de un peligroso virus chino que se estaba extendiendo por el mundo haciendo estragos, TikTok. También hemos tenido el coronavirus, el evento que ha marcado el año, la década y un futuro distópico de mascarillas de la guardia civil y geles hidroalcohólicos con olor a coco. Toca un repaso a lo más relevante de un año que no se te va a olvidar en la vida.

El confinamiento: Llegaban marzo y los primeros rumores de que el Gobierno iba a encerrar a la población. El pánico hizo que la gente saliese a los supermercados a proveerse de víveres para el fin del mundo y, primera sorpresa: el bien más demandado no fue el arroz ni la sal sino el papel higiénico. Cuando Maslow creó su pirámide de necesidades humanas se le olvidó escribir ‘doble capa’ en la base. La gente necesita comer pero lo que de verdad le aterra es no poder limpiarse el culo.

Corea del Norte es trending: Vivís en constante estado de alarma, os han impuesto el toque de queda y han prohibido todos los conciertos. Corea del Norte es trending topic mundial, somos el referente a imitar. Hasta Trump pidió que se cancelasen las elecciones cuando iba perdiendo.

Maradona y la necesidad de un culpable: Maradona murió con 60 años tras una vida en la que ha pulido una fortuna en drogas y alcohol, tras una peligrosa intervención neurológica y tras haber sido la principal apuesta en las ‘necroporras’ del mundo, pero aún así él no podía ser el culpable. Hay que ver si el médico pudo haber estado más pendiente o si la psiquiatra estaba durmiendo y no le atendió. “Siempre habrá un culpable de tus problemas que no eres tú“, es el rey de los discursos de 2020.

El año de las mujeres: 2020 empezaba con un ministerio de Igualdad en España se ha consolidado como el año en el que dos mujeres han dado el salto a la primera línea de la actualidad política, estoy hablando de Dina y Corinna.

El ascenso del fanatismo religioso: El año ha resucitado otro de los problemas que veníamos arrastrando años atrás, el fanatismo religioso de peligrosas sectas como los realfooders, gente que tiene prohibido comer productos que tengan más de cinco ingredientes en la etiqueta o que desayunan comidas hasta ahora asociadas culturalmente a los osos panda.