Radiografía del instagramer

Ayer por la tarde, “Dulceida“ fue TT durante horas y, tras buscar Dulceida en Google, decidí escribir esta guía para los que, como yo, aún sigan sin tener bien claro qué son los instagramers. ¿Qué son? El instagramer (junto al youtuber y el tuitero) es una raza perteneciente al influencis digitalis, de la especie del homo sapiens, de la familia de los mamíferos vertebrados. ¿Cuál es su hábitat? Suele moverse por Instagram (de ahí su origen etimológico), por playas y por lugares con piedras y naturaleza salvaje que queden bien con los filtros sepia. ¿Cómo se comunica? El instagramer se comunica mediante hashtags para expresar emociones como tristeza, hambre o entusiasmo. Más o menos así. #NeverForgetYaya #Funeral #Lagrimitis #Cupcake #Weekend #LatteMacchiato #SummerLook #Cenizas #AbueliTeQuiero #LoveYayaJuana #Influencer #Moda #BolsitoLoewe

En la edad adulta, suelen adquirir personalidades más agrias como consecuencia del aumento el número de followers y la cercanía de la muerte. “Por favor, sé que soy muy famosa y que todo el mundo arde de deseos en echarse una foto conmigo, pero me voy de vacaciones a Torrevieja y no quiero que me pidáis fotos. Repito, estoy en Torrevieja y estaré en la disco Bora Bora esta noche, pero no pienso echarme fotos. Necesito espacio. Gracias gorditos, os quiere. Vuestra mami cuqui“. Liopardo | Liopardo ¿De qué se alimenta? Fundamentalmente de batidos helados, lattes macchiatos del Starbucks, desayunos coloridos con frutas extrañas en bandejas colocadas en terrazas cercanas a la playa y muffins rosas. Suelen acompañar sus comidas con hashtags del tipo #SuperGorda o #NoPuedoPararDeComer, sin embargo, es frecuente que terminen desechando estos alimentos después de absorber sus nutrientes con las lentes de la cámara. ¿Cómo se comporta? El influencer es la raza menos desarrollada del influencis digitalis y su comportamiento tiende a ser previsible. Le gustan las cámaras de fotos y poner morritos o boquita con gesto de sorpresa delante de ellas. También es habitual que aparezcan sujetándose el pelo, las gafas de sol o aparezcan con posturas poco naturales. ¿Cuál es su sistema social? Los instagramers se mueven en manada, el macho o la hembra alfa es aquel que tiene más followers. El resto de la manada rinde respeto y pleitesía al macho/hembra alfa subiendo fotos con él/ella en las que salen señalándole con los dedos mientras él macho alfa en cuestión guiña un ojo a la cámara y enseña sus puños con el pulgar levantado en señal de aprobación y de aceptación de su jerarquía sobre el resto.