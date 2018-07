En Corea del Norte nunca han triunfado los reality shows. Mi teoría es que los realitys consisten en encerrar gente en una casa sin dejarla salir, y Corea del Norte básicamente ya consiste en eso. Estos días he estado pensando que mi hermana ya va teniendo una edad y sigue soltera. La mujer no ha tenido mucha suerte con los hombres, uno que si la engañó, el otro que si lo ejecutó mi padre, el otro lo mismo… Se está quedando para vestir santos, como dicen en Pyongyang. El caso es que me uniendo estas dos ideas, me he decidido a cambiar esta dinámica negativa de los realitys en Corea del Norte y sacar un formato rompedor: “¿Quién quiere casarse con mi hermana?”.

La idea del formato es un grupo de pretendientes compitan entre ellos superando toda clase de pruebas para seducir a mi hermana, para que al final solamente quede uno. El nombre original que se me ocurrió era “Líder busca cuñao”, pero me pareció que era otorgarme demasiado protagonismo, y mi hermana siempre me ha tenido cierta envidia por eso de que mi padre me dejase en la herencia el ejército y el país. El programa, como no puede ser de otra manera, va a ser emitido en Teleúnica y ya hemos realizado el cásting para encontrar los perfiles clásicos de concursantes de este tipo de formatos: el argentino baboso, el virgen cuarentón, el petado sin graduado escolar… No fue fácil encontrar pretendientes, la gente está un poco reacia a entrar en mi familia desde lo de mi tío. Me he inventado una serie de normas para darle dinamismo a QQCCMH. Por ejemplo, cuando un pretendiente sea eliminado, el espectador no sabrá si en realidad ha sido eliminado en el sentido norcoreano de la palabra o ha sido enviado al gulag y aún tiene opción de repesca picando piedra. Mi hermana deberá elegir entre los pretendientes aunque yo también formaré parte del jurado del concurso. Estos son los requisitos que voy a valorar para encontrar a mi cuñao ideal: Que no sepa de mecánica. Que no diga monstruo, fenómeno, figura, crack o personaje. Que no presuma de haber comprado lo mismo que tú pero más barato. Que no diga juernes. Que sea mudo. Mañana a las 11:00, rueda de prensa de presentación del programa con mi hermana y los presentadores: Andoni Ferreño y Agustín Bravo. Os espero allí.