Woke: la nueva inquisición

Teníamos ya los conceptos ‘intensito’ y ‘ofendidito’ pero nos faltaba un anglicismo que aportase la fuerza y el exotismo que aportan las palabras inglesas a los conceptos ‘trending’. Como por ejemplo ‘trending’, que queda más chulo que ‘ser tendencia’ o ‘ir a la moda’. Los americanos ya lo han encontrado: woke. Un woke es básicamente una persona que un día descubre que en Los Simpsons, una serie en la que aparecen Fat Tony (un mafioso italiano), Willy (un escocés garrulo y perlirrojo), Otto (un heavy drogata), Quimby (un político corrupto) y Wiggum (un policía idiota que come donuts), el personaje de Apu representa un estereotipo racista para la comunidad india pero nadie se ha dado cuenta aún.

Un woke es un rastreador de injusticias sociales, un guardián de la moralidad, un aprendiz del estructuralismo y un sociólogo que no ha estudiado sociología. Un chaval de unos 18 de 25 años que, como nosotros a su edad, no sabe que es gilipollas. El woke lo mismo te pide un día la cancelación de Cuéntame por no tener suficiente diversidad racial en la España de los sesenta que al siguiente descubre el evolucionismo, que los seres humanos también somos animales y debemos respetarnos como se respetan los tigres y las gacelas. El discurso ultra de la diversidad y lo políticamente correcto ha llegado al punto de que 150 intelectuales de izquierda como Noam Chomsky a Margaret Atwood han firmado un manifiesto contra la censura del neoprogresismo. Lo han hecho por miedo a que algún universitario con tiempo repase sus trayectorias y descubra algún desliz para arruinarles la vida. A lo largo de la historia todas las generaciones han pensado que la generación siguiente era un desastre e iba a arruinar todo lo conseguido hasta el momento. Obviamente estaban equivocados, pero creo que esta vez llevamos razón.