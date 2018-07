Últimamente todo el mundo está especulando sobre qué pasaría si Cataluña se independizase de España y he pensado que quizás sería sensato escuchar la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría, la voz de una persona que dirige un país que hace más de 60 años se separó de su otra mitad: mi voz. La verdad es que tengo que decir que en el caso de la separación de Corea, quitando los 60 años de guerra y las continuas amenazas nucleares, fue una separación sin mayores incidentes. Pero cada caso es un mundo, así que como experto en geopolítica internacional, os cuento aquí qué pasará en el caso hipotético de que Cataluña se independice de España. 1) El Barça podrá jugar la Liga española, pero no ganarla. 2) Para que no haya confusión entre símbolos institucionales, las banderas deberán mantenerse como hasta ahora: la española de rayas rojas y amarillas, y la catalana de rayas rojas y amarillas.

3) Los catalanes serán tratados como guiris en las costas españolas, se les cobrará 40€ por dos cervezas y un espeto de sardinas. 4) La pantumaca, al ser extranjera, se convertirá en una comida exótica. Proliferarán los restaurantes especializados en pantumaca que hundirán la burbuja del sushi, los cupcakes y los muffins.

5) Rajoy propondrá construir un muro de concertinas en la frontera con Catataluña para que los catalanes no se cuelen en Europa. 6) Jordi Hurtado emitirá Saber y Ganar en directo en TVE a la vez que Saber y Guanyar en TV3. Mientras un concursante responda la calculadora humana en el plató de TVE deberá correr hacia el plató de TV3 para lanzar ‘La parte por el todo’.

7) Durante los dos primeros meses de independencia, Cataluña volverá a España los fines de semana a que España les de tuppers y les lave la ropa. 8) Piqué dará las ruedas de prensa con un traductor de español al lado, para que pueda entender las preguntas de los periodistas españoles.

9) Los Reyes se quedarán a vivir con España, aunque podrán dormir con Cataluña uno de cada dos fines de semana. Cataluña tendrá que pasarle a España una manutención de 6 millones de euros mensuales para sus gastos: colegio, ropa, comida, libros de texto, conservatorio, yates, viajes oficiales… 10) Un catalán desorientado se equivocará y gritará: ¡GIBRALTAR CATALÁN!