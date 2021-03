Pyongyang Diamond: El pack Premium de turismo inmunitario para clientes de sangre azul

2020 ha sido un año fatídico para el turismo norcoreano que ha descendido un 50%. De cien viajeros que tuvimos el año anterior hemos pasado a sólo 50 este año, y sospecho que los 50 son en realidad viajes de Cao de Benós a Tarragona a recoger tuppers de su madre. Por eso hemos decidido lanzar el pack Pyongyang Diamond, la primera oferta de viajes para viajeros Premium orientada al público aristócrata.

El pack incluye vuelos de ida y vuelta a Pyongyang, estancia en hotel de 8 estrellas rojas y dos dosis de vacunas, una al llegar y otra al irte. Vuelve a sentir sin miedo esa agradable sensación de que alguien te escupa en la cara cuando te habla, disfruta del aire puro de los bares a la vuelta, no te pierdas las fiestas ilegales en casa de Isabel Preysler por el coronavirus. Todo eso lo tendrás cuando regreses tras tu estancia Pyongyang Diamond.

Dos dosis de vacunas (marca no revelada por contrato) sin esperar esas injustas listas de preferencia de las democracias. ¿Por qué un vejestorio de 95 años con diabetes tiene que vacunarse antes que tú, que eres duquesa o infanta? ¿No sois todos iguales ante la ley? Se ve que no tanto. Con Pyongyang Diamond disfrutarás de los 21 días que separamos las dos dosis de hotel con pensión completa y un guía que te acompañará a todos sitios, baños incluidos.

¿Quién puede permitirse una persona a su completa disposición 24/7? Las casas reales y la nobleza. No tendrás que pensar donde ir porque el guía tendrá todo el planning preparado. El Pyongyang Diamond incluye Paracetamol para el día siguiente de la primera dosis y spa en el hotel para pasar los mareos y posibles vómitos de los cuáles la República Popular no se hace responsable. Puedes conseguir el Pyongyang Diamond al módico precio de 50 Bitcoins para burlar los controles financieros internacionales. Aprovecha la oferta, no esperes la inmunidad como un plebeyo.