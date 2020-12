Como cada año, vuelvo con las predicciones para el año que entra. No suelo equivocarme, recordad que al año pasado vaticiné que Maradona moriría en los próximos 20 años y así ha sido. Estos son mis pronósticos para 2021:

China anuncia el lanzamiento del SARS-CoV 3 para marzo de 2022.

Las mascarillas dejan de ser obligatorias pero permanecen como outft, especialmente como alternativa a los brackets.

Ibai actúa en el descanso de la SuperBowl.

Una vez acabada la pandemia y vuelva la normalidad se crea el movimiento ‘Vecinos por el toque de queda’, gente que vivía a gusto con los horarios anteriores no quiere que los demás vuelvan a la normalidad.

Se descubre que Maradona era realfooder y abstemio pero sus doctores le echaban droja en el Cola Cao.

Los Gobiernos europeos descubren que la deuda hay que pagarla y denuncian haber sido estafados recibiendo fondos masivos sin saberlo.

El nuevo presidente de Estados Unidos comienza a mostrar signos de demencia y se decide que Kamala Harris doble sus discursos como un ventrílocuo. Los españoles empiezan al llamar a Kamala, ‘Mari Carmen y sus muñecos’.

La pandemia no llega a tiempo para asegurar unos Juegos Olímpicos seguros y, antes el riesgo de un segundo aplazamiento, se decide realizar las primeras olimpiadas digitales. España se convierte en la gran potencia deportiva del mundo logrando medallas en Fortnite, Fifa 21, Tetris y Among Us.

El reaccionador es la profesión en alza. Youtubers especializados en reaccionar a otros vídeos: "Reacciono a la bomba de Hiroshima", "Reacciono a Ibai probándose unos calcetines", "Reacciono a vídeos de la Antigüedad cuando no existía Youtube".

Un profesor de diseño gráfico es acusado de racismo tras afirmar a sus alumnos que el negro es un color oscuro mientras que el blanco aporta luz.

Facebook, Twitter y Youtube continúan su lucha contra los fake news, mientras publicitan vídeos que te enseñan a hacerte rico en dos semanas con el trading online.

Un tuitero cuya ignorancia sobre economía y política resulta evidente decide darle un zasca a un Doctor en Económicas utilizando como apoyo una gráfica sacada de la Wikipedia.

El Barcelona retiene a Messi incomunicado en un torreón del Camp Nou para que no pueda rescindir unilateralmente su contrato durante el plazo establecido, lo que provoca un conflicto diplomático entre España y Argentina. Los culpables del encierro son detenidos por la guardia civil y convertidos en presos políticos, en la cárcel por echar la llave de una puerta.

Muchas listas repasando lo mejor del año, los eventos más importantes, los mayores virales, los mejores discos y la gente que nos ha dejado. Yo también soy un fan de ese tipo de listas como la de mejores tuits que publico cada año aquí en Liopardo.

Pero este no ha sido un año normal, en mi opinión ha sido el año más raro de nuestras vidas y para mucha gente un año en general muy malo. Podría ponerme intenso pero creo que la mejor forma que se me ocurre de cerrar el año es compartiendo con vosotros una ultima tanda de memes y tuitazos que pongan el broche y den la patada en el culo a este 2020.

Lo primero que hay que hacer, como lleva siendo tradición desde hace cinco años, es ver el vídeo de Manuel Huedo y su Operación Nochevieja: Covid Edition.

Después vamos a dejar que sea Ángel Martín, que tanto nos ha acompañado este año con sus informativos matinales, el que se ponga intenso para despedir 2020 de forma positiva.

Y ahora si que os dejó con algunos de los mejores memes y tuitazos que he visto sobre el cierre de este año.