Pronósticos 2018

kimjongununun | Liopardo

Se acerca el fin del año y, como con el cambio climático cada vez comienzan antes la decoración navideña y los resúmenes anuales, esta vez me he querido adelantar y hacer una pequeña porra premonitoria del año que viene. Estos son mis pronósticos para 2018: POLÍTICA Wikileaks filtra que Rusia financió folletines y panfletos y los distribuyó por París durante 1787 y 1788 para propiciar la revolución francesa y crear inestabilidad en occidente. Ante un posible avance del independentismo vasco, el gobierno decide disolver los fueros en Navarra y Euskadi. Termina la guerra de Siria, al hijo de la Tomasa le cuesta encontrar trabajo en España. La conexión de internet del gobierno norcoreano termina de cargar el tuit de Trump en el que llama “gordo enano“ a Kim Jong-un. Comienza la primera Guerra Mundial que arranca por un tuit llamando a alguien “gordo“ en lugar de por la invasión de un país o el asesinato de un archiduque. TECNOLOGÍA Twitter extiende el límite de caracteres a 10.000. Se popularizan los tuits que empiezan con la frase “Abro tesis“ y la gente comienza a darse cuenta que no estaban tan en desacuerdo unos con otros, simplemente que en una frase no daba para explicarse en profundidad sobre la implicación del Estado de Bienestar keynesiano en la caída del telón de acero. Tras el éxito del iPhone X, Apple saca al mercado el iPhone XX, un móvil que, como su propio nombre indica, homenajea a los primeros terminales del siglo XX. Vuelven los píxeles, el blanco y negro y la serpiente. Amazon diseña un nuevo sistema que revoluciona nuestra forma de consumir: ellos deciden por ti lo que tienes que comprar, te despreocupas por completo. TELEVISIÓN Antonio García Ferreras desvela su infierno sufrido el último año: “Salía siempre con la misma ropa porque no me daba tiempo a cambiarme. Trabajaba todo el día y dormía en las pausas publicitarias“. CIENCIA Un estudio de la Universidad de Standford desvela que tomar dos cafés diarios previene el cáncer. Un estudio de la Universidad de Berkeley desvela que tomar dos cafés diarios es potencialmente cancerígeno. SOCIEDAD Se vuelve a poner de moda el Fidget Spinner, se convierte en el revival más precoz del que se tiene constancia.

Publicidad