Programación de la Semana Santa de Pyongyang

Estamos en la única semana del año que todos los cristianos adoramos y bendecimos por ser la única que tiene dos festivos. La gente piensa que en Corea del Norte no se celebra la Semana Santa porque no somos muy de votos, pero no es así. Os dejo como muestra la agenda de la Semana Santa norcoreana.

Viernes de Dolores:

Operación Salida. Miles de norcoreanos intentan escapar de Corea del Norte, son capturados por las fuerzas de seguridad. Uno de ellos tendrá el honor de protagonizar la procesión ‘El Cautivo’.

Lunes Santo:

Indulto de cinco disidentes: se les conmuta la pena de muerte por otra más suave de 400 años picando piedra.

Martes Santo:

Procesiona Nuestra Señora de los Misiles, hay lista entre las norcoreanas para desfilar detrás de la Virgen vestidas de mantillas con un AK-47.

Norcoreanas desfilando | Archivo

Miércoles Santo:

Besapiés: los norcoreanos hacen cola para besarle los pies al Líder. La tradición exige que el Líder pase unos días sin quitarse las zapatillas para convertir el oficio en una verdadera estación de penitencia.

En consonancia con la Procesión de los Legionarios malagueña, desfila en Pyongyang la Procesión de los Proletarios. Cuando los costaleros cantan “Soy el novio de la muerte“, el público se gira a mirarme y los guiño un ojito.

Jueves Santo:

De nuevo los disidentes son los protagonistas de este día tan señalado. Protagonizan todos los Vía Crucis con una escenificación hiperrealista.

Viernes Santo:

La única tradicción que compartimos con la Semana Santa de los cristianos es la de no comer carne los viernes de cuaresma ni el resto del año. Por la tarde le canto una saeta a la Virgen del Uranio.`

Muere Jesús. No quiero hacer spoilers, pero esperad al domingo.

Sábado Santo:

Esperamos a ver si resucita alguien con unas torrijas y unos caldos de selección de las mejores viñas de la zona.

Domingo de Resurrección:

Los apóstoles reúnen las bolas del dragón y devuelven la vida a alguien.