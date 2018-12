Sí, estamos sólo a 13 de diciembre, pero las revistas musicales ya están sacando sus listas de lo mejor del año, nos ha dado tiempo a aborrecer el anuncio de Lotería y cuando te quieres dar cuenta tu abuela ya te ha metido un mazapán en la boca. Así que hoy es el día.

Premios Uranio 2018:

Trabajador del año: Julen Lopetegui. Consiguió cambiar de empresa dos días antes del comienzo del Mundial triplicando el sueldo y sólo unos meses después forzó el despido en su nuevo trabajo para cobrar el finiquito. Julen Lopetegui, worker of the year.

Julen Lopetegui, pensativo antes de un partido | Getty Images

Premio a la Solidaridad 2018: A los youtubers por repoblar Andorra, una región que está viviendo una segunda juventud gracias a estos jóvenes que de manera desinteresada eligen ese entorno de naturaleza salvaje para encerrarse en su casa a perder la dignidad delante de la webcam.

Lolito Fdez | Lolito Fdez

Artista del año: Una artista catalana como Rosalía, que se inspira en el flamenco y el folklore andaluz, viste como las canis de 3º de E.S.O. de nuestra época, brinda homenaje a la estética taurina en sus vídeos, y aún así conquista a todos los sectores sociales del país, se merecería el primer puesto si a última hora no hubiera aparecido el hit ‘El polvorrón’ de Leticia Sabater.

El villancico de Leticia Sabater para estas navidades no apto para todos los públicos | laSexta.com

Premio de las Letras 2018: Freda Jackson, la mujer que denunció a su agencia de viajes porque en Benidorm había muchos españoles.

Freda Jackson, la turista que se quejó de los españoles | antena3.com

Highlight of the year: El iraní sacando de banda haciendo en el último minuto del partido cuando Irán necesitaba marcar para empatar. "Este es mi momento de pasar a la historia".

La fallida voltereta del jugador de Irán | Redacción

Look of the year: Yakisoba Yatepeino, de Neymar.

Neymar y su nuevo 'look' para el Mundial de Rusia | Efe

Premio Massiel: Mariano Rajoy por “Entrar al bar a las 14:00 y salir a las 22:00“ el día que te están haciendo una moción de censura.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy | Reuters

Premio al fomento de la actividad deportiva: Don Kim Jong-un de Corea la Buena, por "Escoltas haciendo footing escoltando limusina".

Premio Cervantes: Universidad Rey Juan Carlos por su empeño en elevar el nivel educativo de los españoles.

La URJC denuncia un borrado masivo de 5.400 emails de la cuenta del instituto que dirigía Álvarez Conde | La URJC denuncia un borrado masivo de 5.400 emails de la cuenta del instituto que dirigía Álvarez Conde

Animal del año: El premio al perro de Jaén que aprendió catalán en tan sólo diez días, ejemplo de integración.

Mejor NO foto Real de 2018: La reina Sofía con sus nietas.

Así intentó mediar Felipe VI en la aparente discusión entre Letizia y la reina Sofía por una foto con las infantas | Así intentó mediar Felipe VI en la aparente discusión entre Letizia y la reina Sofía por una foto con las infantas

Evento del 2018: La final de la Libertadores. Lluvias torrenciales, ranas, violencia, a algunos nos decepcionó que no acabase con una plaga de langostas. Una final que se cancela tres veces y tiene que disputarse en otro continente ha hecho que los occidentales recuperen el interés por el fútbol subdesarrollado, pero ese fútbol donde se golpea menos veces el balón que las espinillas.

Los jugadores de River Plate levantan la Copa Libertadores al cielo de Madrid | Efe

Mejor performance de 2018: Maradona en Rusia, antes de retirarse a Sinaloa, la ciudad del cártel más grande del mundo, a alejarse de los vicios.

Maradona, ídolo caído | Maradona, ídolo caído

Mayor tendencia 2018: En principio el premio iba a ir para Fortnite, pero a última hora se ha impuesto el autoritarismo de izquierdas. Jóvenes cuya moralidad ha sido forjada entre pelis de Harry Potter y stories de Instagram , autocalificados como progresistas, que de repente un día descubren que censurar ideas, personas o canciones, es la camino ideal para conseguir una sociedad más libre. Por vosotros.