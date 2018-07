Por qué yo también detesto los debates electorales

north-korea-leader-kim-jong-un-talks-with-army-data (1) | Liopardo

Rajoy ha rechazado debatir con la oposición en el debate electoral a cuatro que va a organizar Atresmedia, en su lugar enviará a Soraya Sáenz de Santamaría. Yo hago lo mismo. La única oposición que existe en Corea del Norte es a bombero o policía, así que como experto en no debatir con la oposición os explico aquí por qué odio los debates electorales: 1) Tienes que escuchar ideas contrarias y eso en Corea del Norte está prohibido. Si nos saltamos la ley, mal empezamos. 2) Son aburridos. El formato del programa es plano y soso. Hace falta incluir algún ingrediente más: una carrera de karts, un Marron de El Hormiguero haciendo un experimento, un karaoke… 3) Siempre los presenta Manuel Campo Vidal, hace falta una cara fresca, una cara nueva, una cara que esté de moda en la televisión: Bertín Osborne. 4) No sirven para nada, la historia reciente demuestra que las diferencias políticas de solucionan a cañonazo limpio. 5) Van a hablar de muchos temas pero van a esquivar los grandes problemas que azotan España: los gastrobares y el reggaetón. 6) No aplican las nuevas tecnologías. Sabes algunos de los participantes están mintiendo, porque son políticos, pero no lo puedes demostrar. Gracias a Dios la ciencia ha avanzado mucho para ofrecernos un instrumento capaz de medir la veracidad: el polígrafo. 7) Falta sentido del espectáculo televisivo, una actuación como las que hacen los americanos en los descansos de la Superbowl pero al estilo español. Un dueto entre Melendi y Monserrat Caballé. 8) Es un programa de televisión pero le falta alguno de sus elementos clásicos, como la publicidad. Se echa en falta por ejemplo a Bertín Osborne acercándose al atril de Rajoy, sujetando una caja y diciendo: “Mariano, ¿te he hablado ya del avisador de radares? Con el avisador de radares podrás evitar todos los radares de la DGT”.

