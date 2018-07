En la playas catalanas, mujeres católicas arrancan y lanzan con ira cruces amarillas plantadas en la arena por ateos. El párroco de San Carlos Borromeo cede su parroquia a Willy Toledo para que se cague en Dios. Las bases deciden esta semana si la casa de Pablo Iglesias debe tener piscina o no. La revista Lecturas lanza en portada una ‘entrevista ficticia’ con la Reina Letizia, al no haber conseguido una real. Los miembros de la familia real británica ya no se casan entre ellos. Triunfa el ‘sobaquember’, el movimiento que apela afeitarse las asilas todo el año excepto en noviembre.

El Estado Islámico se consolida como uno de los principales productores mundiales de polvos de talco para bebés. El Barça se hace el pasillo a sí mismo tras ganar la Liga. Un murciano decide gastarse sus ahorros en viajar en un Renault 4 a la final de Kiev. A la presidenta de Madrid le regalaron un máster sabe Dios por qué, pero dimitió por robar dos cremas antiarrugas.

La policía francesa multará a los que lancen piropos. Las playas españolas cierran ante el avance de las medusas asesinas. El repartidor que le calzó una merla al caranchoa, ahora además le pide medio millón de euros. Un actor porno abre fuego en un hotel de Donald Trump. Millones de personas intentan inhabilitar a jueces con peticiones en change.org. En la televisión triunfa un concurso de costura. Lo que originó la investigación del blanqueo de dinero de Zaplana fueron unos papeles entregados por ‘el yonki del dinero’ y encontrados por un imán sirio en un falso techo de su casa. Un país asiático se alza con Eurovisión.

Cada vez estoy más convencido de que los guionistas de 2018 son los mismos que los de la cuarta temporada de Lost.