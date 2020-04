Ante las informaciones aparecidas esta semana en los medios de desinformación imperialista que afirman que he sufrido una afección cardiovascular por culpa de mi obesidad quiero aclarar unas cosas: sí, he sufrido un pequeño accidente cardiovascular pero no relacionada con un inexistente problema de sobrepeso. Me remito a las pruebas para combatir las fake news. Primero: hace un mes me sometí a una revisión y mi propio médico personal me aseguró que me encontraba en mi peso ideal con unos niveles de grasa corporal óptimos. Segundo: la propia ONU publica un informe todos los años en el que asegura que el nivel de consumo calórico de los norcoreanos está por debajo del óptimo. No lo digo yo, lo dicen la medicina y la ONU. Ciencia y datos frente a la desinformación, los bulos y la incitación al odio.

Queda claro que no pertenezco a la población del riesgo y que he sufrido todos los prejuicios que hemos sufrido durante generaciones la familia Kim por nuestra afición a desayunar marisco. El lector no ignorará que además del estilo de vida, existen factores genéticos que pueden propiciar este tipo de problemas cardiovasculares. La genética es así de caprichosa, te entrega la belleza y el talento a cambio de dejarte frito a los 30 años.

Aclarado esto, quiero decir que me encuentro bien. No puedo más que aplaudir la infinita humanidad de los profesionales sanitarios que no dudaron en desalojar a una planta entera de la UCI del hospital de Hyangsang para brindarme la atención adecuada. Detalles como estos le hacen a uno reconciliarse con el ser humano. Quiero agradecer también el aplauso recibido por los socialistas de todo el mundo, todos los días a las ocho de la tarde, y cuyas imágenes ya he podido ver en un iPad gracias al soviet de enfermeros.

No tengo planes de abandonar esta vida hasta haber dejado la sucesión bien atada en una figura que sea capaz de ser elegida democráticamente por el pueblo durante el resto de su vida, mi futuro hijo Kim Jong-dos.

Atentamente, Jong-un.