Hoy podría escribir de las nuevas Stories que van a convertir a Twitter en Instagram o de la Ley "No es no, sí es sí y si P entonces Q", pero no quiero que el fin del mundo me pille divagando, así que vuelvo a la gran pandemia que estamos viviendo: la de vergüenza ajena que estamos sufriendo por un problema sociosanitario.

Los cuatro protagonistas de la pandemia:

El listo: El listo es un perfil de persona que ya conocíamos, no puede resistirse a comentar cualquier tema de actualidad mostrando un conocimiento superficial de la materia. El listo ha leído que la tasa de mortalidad del coronavirus es menor que la de la gripe y no para de repetirlo. Van a cancelar los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, la economía puede entrar en recesión y hay países totalmente paralizados, pero 'El listo' no para de repetirte que estamos muy pesaditos con el tema.

El notas: El nota era el célebre protagonista de El Gran Lebowski, pero en España se refieren a 'El notas' como la persona que no puede evitar llamar la atención. 'El notas' puede ser el tipo entra en el Mercadona con el casco de la moto porque un vecino del barrio está en cuarentena, puede ser el manda audios de WhatsApps a todo el pueblo inventándose que el chino del Súper está infectado o puede ser el que decide comerse una sopa de murciélago para combatir los prejuicios raciales contra los chinos. 'El notas' se distingue por sentir un impulso atávico a hacer el ridículo en cualquier situación.

Los medios: Es lógico que un terremoto mediático como este termine copando todas las páginas y horas en antena, pero hay un momento en el que la noticia empieza a sufrir un poco de desgaste y los medios no terminan de darse cuenta:

"Primer cajero de Eroski infectado por coronavirus".

"Primer infectado sin vínculo epidemiológico en Campillo del Altobuey (Cuenca)".

La raza: Hay dos regiones del primer mundo que aún no registran ningún caso de coronavirus: Murcia y Corea del Norte. No es difícil intuir que la biología nos está mandando un mensaje de superioridad racial, de dónde están los hombres y mujeres genéticamente más evolucionados de este planeta.