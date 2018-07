Occidente ens roba

Corea del Norte es el país más criticado del mundo, está lleno de haters que en realidad lo que nos tienen es envidia. Todos los países occidentales están copiando nuestra cultura y nuestra política y si no os lo creéis lo demuestro aquí recogiendo solo unos pocos hechos recientes. 1) Comida La gente nos acusa mucho de que en Corea del Norte se pasa hambre, algo rotundamente falso. De hecho, si ves el desfile de Victoria’s Secret comprobarás que todas las modelos tienen exactamente la misma figura que las norcoreanas.

2) Partido Único Un partido occidental en el que caben desde conservadores hasta gente de extrema izquierda, desde runners a fofisanos, desde bisbalistas hasta bustamantistas… Junts Pel Sí incluye a todo el mundo, como el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. 3) Estatuas de bronce En Corea del Norte todos los líderes tenemos nuestra propia estatua gigante de bronce, normalmente nos la construimos cuando estamos un poquito bajos de autoestima, para animarnos. Corea del Sur ha anunciado esta semana que va a levantar una estatua en homenaje a la obra artística más importante de su historia: el Gagnam Style, el ‘Paquito Chocolatero’ oriental.

4) Halloween Todo el mundo cree que es una fiesta americana pero en realidad, ¿cuál es el país de los muertos? No tengo más preguntas, señoría. 5) Políticos militares Podemos ha fichado al antiguo Jefe del Estado Mayor del Ejército. En Corea es común, pero en Europa no se veía un fichaje más raro desde la vuelta de Van Gaal al Barça.

6) Cine propagandístico En las dictaduras es común que los líderes produzcan películas para enaltecer su grandeza, lo hicieron mi abuelo y mi padre y esta semana lo ha hecho Cristiano Ronaldo. 7) Líderes copando las portadas Obama se ha convertido esta semana en el primer presidente en posar para la portada de una revista gay. En este caso no se puede decir nunca 'de este agua no beberé' pero yo aún no me hecho socio del Club del Pepino.