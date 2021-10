La nueva máquina de matar norcoreana: Pak-Hito

Los desfiles militares están muy vistos: que si un intercontinental, una bomba de hidrógeno, que si este año se vuelve a llevar el plutonio en vez del uranio… Sólo España innovó un poco cuando sacó la cabra, creando inquietud entre los estados rivales por no entender la alegoría. Pero este año me había propuesto sorprender un poquito, renovar un género que lleva años estancado.

Llevo unas semanas viendo documentales de la II Guerra Mundial y redescubriendo la magia del cuerpo a cuerpo. Las bombas se llevan todo el protagonismo pero las guerras se ganan en el barro, a hostia limpia. Hace meses me puse a diseñar personalmente el nuevo entrenamiento militar juche. Me inspiré en El arte de la guerra, de Sun Tzu, en los combos de Eddy en el Tekken y en Operación Dragón, a mi juicio una de las películas que mejor han envejecido de la filmografía de Chuck Norris. El resultado lo tenéis en el vídeo de arriba: soldados que derriban muros a bofetones y abren botellines con la boca. Ha sido un año intenso y difícil en la academia en el que todos hemos aprendido. Ellos que controlando la respiración y el diafragma se puede mitigar el dolor, yo que no todos los seres humanos aguantan de la misma forma un martillazo en el vientre.

De esta primera camada de superguerreros juches se han graduado 17, los 459 restantes son héroes de guerra y descansan en el panteón Friedrich Engels. Mi ojito derecho es Pak-Hito, el número 1 de la promoción y protagonista de la exhibición del domingo. Pak-Hito sigue la paleodieta, se alimenta únicamente de los órganos del enemigo y sobrevive durmiendo de pie hasta seis días. Pak-Hito domina 17 artes marciales distintas, la patada en los huevos y si te da un bofetón te pone la mandíbula en otro huso horario. Cuando llegue la guerra y todo el mundo tenga miedo de apretar el botón, harán falta soldados, hará falta Pak-Hito.