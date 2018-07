@norcoreano secuestró a un norteamericano para que le enseñase inglés

En 2004 tenía 20 años, acababa de llegar de Suiza (dónde Padre me había enviado a estudiar) de repetir tres veces 2º de Bachillerato y estaba de vuelta en Pyongyangpor el parque. Padre se plantó, me dijo que ya estaba bien, que estudiaba algo o me mandaba a Kaesong a la vendimia con mi tío. Me matriculó en un FP de Enriquecimiento de Uranio y me dijo que tenía que, que el inglés era fundamental para encontrar trabajo. Le dije: “Padre, estamos en Corea del Norte, aquí lleva sin entrar un extranjero 40 años”. Pero Padre tenía buena mollera: “Ni año, ni aña, que aprendas inglés”. Cuando Kim Jong-il se ponía así no había que quién le llevase la contraria. Me puse manos a la obra con el inglés, pensé que aunque viviese en Corea el inglés. Probé de todo, me recomendaron ver series en versión original para ir haciendo oído. En un año me vi todas las temporadas de Farmacia de Guardia, Pasión de Gavilanes y Un paso adelante, pero nada. Más tarde me especificaron que debían ser series inglesas. La gente es idiota, te dan las instrucciones de algo a medias y luego te miran como si fueses tonto. Tras no funcionar lo de las series probé de todo, desde el método Vaughan hasta la hipnosis, pero no había manera. Finalmente, apuntarme a una academia, pero en Corea del Norte no había nadie que hablase inglés, de hecho no había nadie que supiese que existían otros idiomas. Así que. Nuestro Servicio de Inteligencia nos informó de que había un estudiante norteamericano en Yunnan (China) que hablaba perfectamente coreano, David Sneddon.

La noticia se ha filtrado en occidente esta semana,, ahora mismo de hecho me está preparando para sacarme el First. Lo primero que quiero decir es que el secuestro de David fue, tanto mi padre como yo estábamos de acuerdo en que era la persona ideal para el puesto. Lo segundo es que, cobra tres veces el salario mínimo interprofesional, tres puñados de arroz semanales. Lo ultimo que quiero decir es que estoy enormemente agradecido a David por todos estos años a mi lado,y que los ‘false friends’ no son los disidentes. David está bien, en cuanto entienda hablando a un escocés, lo tenéis de vuelta.