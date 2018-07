Misiles intercontinentales contra cabras

Este sábado celebramos el desfile militar del 70 aniversario del Partido de los Trabajadores, lo que viene siendo la Superbowl norcoreana. Este año al no ser el 70 una efeméride importante, ha sido un desfile austero. El año pasado en el 69 sí lo celebramos a lo grande.

El desfile consiste básicamente en que el ejército pasa delante del palco presidencial saludándome mientras yo me tomo un piscolabis y cuando pasa alguno de los tanques nuevos, me levanto y le canto una saeta. Como el ejército norcoreano lo conforma el 20% de la población masculina, por pocas sigo todavía viendo pasar gorros. Se me habría hecho más corto ver a Fernando Alonso darle tres vueltas a a la Plaza de la Revolución con el McLaren.

El desfile finalizó con una exhibición aérea en la que unos cazas formaban primero el número 70 en el aire, luego un ‘We Love Kim’ y deberían haber acabado con un ‘Fuck America’, pero no les dio para más el keroseno. Descansen en paz esos héroes de guerra. El desfile se ha saldado también con otras víctimas de menor gravedad, 142 personas han tenido que ser atendidas con quemaduras de diversa gravedad en las palmas de las manos de tanto aplaudirme.

Ya sabéis que en Corea somos muy dados a los desfiles, hace poco tuvimos el del Orgullo Gay, los gays pasean bailando en sus carrozas desde la Plaza de la Revolución hasta el paredón de fusilamiento. En España nos han copiado la idea, ahora también sacan a desfilar al Ejército delante de su jefe de Estado no elegido democráticamente. Esto ya es una opinión propia, pero yo personalmente no iría por ahí exhibiendo mi potencial militar al mundo si la estrella del desfile fuese una cabra.