Matemáticas

Si un tren sale de Extremadura en dirección a Madrid y una bici sale de Madrid en dirección a Extremadura a la misma hora, ¿en qué pueblo de Badajoz se encuentran?

Religión

Dios no existe. La religión es un universal cultural, es decir, surge todas las sociedades para dar respuesta a preguntas que el hombre no puede responder.

Biología

La depredación es una interacción de la cadena trófica por la cual los animales de una especie matan a los de otra pudiendo incluso llevarlos a la extinción.

Ejemplos de depredadores y presas: leones y cebras, osos polares y focas, pangolines y seres humanos.

Física

Es cierto que La Tierra no es redonda, es un poco ovalada por las fuerzas gravitatorias, concretamente es geoide.

Lengua

Analiza sintácticamente la siguiente frase: “Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde“

Filosofía

Karl Marx. Predijo el mundo hace 150 años y falló la mitad de las cosas.

Demócrito, vivió hace 2400 años e intuyó que todas las cosas estaban formadas por una unidad indivisible, el átomo.

Psicología

Piensa un número del 1 al 10. Bien, el número que has pensado significa que te atrae tu madre.

Arte

¿Cómo saber qué cuadro de Picasso es anterior a otro? Cuanto más parezca pintado por un niño, más tarde lo hizo.

Historia

Edad del cobre: 5000 aC - 1800 aC

Edad del bronce: 1800 a.C. - 800 a.C.

Edad del hierro: 800 a.C. - siglo I d.C.

Edad del plástico: 2000 d.C. -

Inglés

"In english, please" es una locución inglesa que utiliza una seño para contestar cuando un alumno le pide ir al baño.

Música

Trabajo de fin de curso: Enumera tres artistas que no hayan ganado un Grammy latino, tres artistas no puertorriqueños, tres instrumentos no digitales y tres canciones sin la palabra Mami.

Educación Física:

Contesta a estas preguntas sobre estos tres deportes: fútbol, fútbol americano y Fórmula 1. En base a las respuestas explica qué dos deportes se parecen.

¿Se juega con casco?

¿Se juega con un balón esférico?

¿Los entrenadores usan pinganillo?