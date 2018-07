Mi tío no probó el bacon en su vida y no llegó a viejo

Esta semana, la OMS ha calificado tanto al bacon y al resto de carnes procesadas como a la carne roja como cancerígenas. Gracias a Dios en algunos países, algunos líderes previsores y atractivos llevamos años prohibiendo totalmente su consumo. Los norcoreanos solamente deben preocuparse el día que la OMS encuentre algo en el arroz cocido. Yo personalmente sí que consumo bacon por las mañanas por motivos profesionales. Como todos sabéis los americanos desayunan bacon a diario y a mí siempre me ha gustado imitar la conducta del enemigo para meterme en su mente y conocerlo mejor. En el palacio ya he solucionado el problema, he comprado un cactus para que absorba la radiación del bacon y poder seguir consumiéndolo.

Muchos sospechamos que detrás de todo esto hay un juego de intereses comerciales, como pasa siempre en el capitalismo. Mi teoría es que detrás está la industria cárnica. Pensad: sin bacon no se puede comer dátiles, sin jamón no se puede comer melón. Quieren que dejemos de comer fruta para nos alimentemos únicamente de carne, aunque no sea ahumada. Todo encaja. Otros muchos sospechan que el supuesto descubrimiento es mentira y que se demostrará el día que la industria cárnica financie una investigación que diga lo que ella quiera.

Ojalá se cumpla esta versión porque tengo la sospecha de que si no ahumamos los cerdos, la bella raza del gorrino blanco se extinguiría. A mi esta versión de que la noticia es mentira me sigue pareciendo la más creíble basándome en un dato empírico: mi tío no probó ni un bocado de bacon en su vida y no llegó a viejo. En todo caso a los que queráis ser cautos os recomiendo sustituir coyunturalmente el bacon por otros alimentos más saludables como el tofu, la panceta o la careta, hasta que den una resolución definitiva.