Mi 2015, de The Inteview a La Gozadera

Enero Lanzamos un ciberataque a Sony por el estreno de la película The Interview, me molestó especialmente que no eligiesen a George Clooney para mi papel. Febrero Estreno jet-privado, el Air Force-un, que en coreano significa “autobús alado”. Se convierte en mi cuarto vehículo oficial junto al tanque, el burro y el Ford Fiesta. Marzo Un periodista dice “Corea del Norte” sin decir a continuación “el país más hermético del mundo”, se produce un agujero negro en algún rincón de la galaxia. Abril Desde Corea del Norte, lanzamos siete misiles tierra-aire sobre el mar de Japón. Lo hacemos con toda la buena voluntad de salpicarles y regar así sus cosechas, pero no se lo toman bien. No se puede ser bueno en esta vida. Mayo Confirmamos el lanzamiento de un misil balístico submarino, lo que supone la muestra de nuestra poderosa tecnología. Para el lanzamiento utilizamos una goma elástica gigante atada a dos palos, desarrollada por nuestros ingenieros. Junio Se forma La Gozadera, Miami lo confirma. Julio Confirmamos la primera actuación de un grupo occidental en Corea del Norte que se producirá el mes siguiente, los afortunados son los eslovacos Laibach. Personalmente me quedo con las ganas de que venga Melendi, para ajustarle un par de cuentas. Agosto Se nos escapa un disparo inocente a uno de los altavoces que tiene Corea del Sur en la frontera para emitir propaganda contra nuestro país y se monta la crisis de los altavoces. Comienza una guerra a través de los altavoces propagandísticos a ambos lados de la frontera, lanzando ataques despiadados como ‘Danza Kuduro’ o ‘El baile del Serrucho’. Finalmente, Seúl termina retirando sus altavoces a cambio de mi promesa de no prenderle fuego al planeta. Corea del Norte retrasa la hora 30 minutos, según la versión oficial para tener su propio huso horario. Según la versión privada, porque estoy hasta los huevos de madrugar. Septiembre Vuelve a operar nuestro reactor nuclear de Yongbyon, cerrado desde 2007. Empieza a oler a plutonio que da gusto. Octubre El Cuarto de Diálogo Nacional Tunecino gana el Premio Nobel de la Paz dejando sin el galardón al principal favorito: yo. Noviembre La OMS califica el bacon como cancerígeno, lo que interpreto como un nuevo ataque directo del imperialismo occidental hacia mi persona. Diciembre En España se celebran elecciones y nadie sabe ni quién ha ganado ni quién ha perdido ni quién va a gobernar. Lo que confirma mi teoría: la democracia no sirve para nada.

