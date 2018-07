El PP celebra hoy las primarias para elegir a su presidente. Así funciona ahora occidente, la democracia ha inundado todos los niveles de la sociedad. Desde elecciones internas en los partidos hasta las comunidades de vecinos que funcionan con el mismo sistema de negociación/extorsión que la política de Estado. El del ‘bajo’ accede a arreglar el ascensor que no usa a cambio de que los del tercero le cedan el buzón más cercano y cómodo del portal.

Mientras, la guerra política continúa. El PSOE podía haber sacado ya a Franco del Valle de los Caídos pero no ha querido hacerlo para que no le diese tiempo a votar en las primarias del PP. Lo que sí han desenterrado ha sido el ‘caso Abidal’. Llama la atención que habiendo acudido al mercado negro no le comprasen otro hígado a Ronaldinho que lo hubiera aupado de nuevo a la cima del fútbol mundial. Otros futbolistas en declive, los de la selección española, ya están de vuelta en casa viendo la tele. Desde la última vez que la vieron hace dos semanas, las series han pasado de durar 70 a 50 minutos y en la televisión pública ya no dicen ‘contubernio judío-masónico’, ahora el debate está en cómo repartirse TVE. El PSOE podría imponer finalmente al presidente, el PP quedarse con Cárdenas y traer de vuelta a Bertín, y a Podemos le cederían la dirección de Intereconomía y 13TV.

El mes de hulio ya está aquí. El balconing refuta a Darwin en la Costa Brava, las tiendas tachan precios falsos en las rebajas, los milenials crean hilos estúpidos explicando por qué la coacción invisible de las instituciones les ha obligado a pasar otra tarde comiendo Cheetos en el sofá, y el aumento de consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas aumentan el volumen de negocios de Sandro Rosell.