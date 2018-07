Mensajes encriptados

Los surcoreanos están obsesionados con nosotros, están en estado paranoico, todo porque esta semana una locutora de la Radio Estatal Norcoreana (Jul-Hia Ho Te Ro) ha estado leyendo una serie de mensaje en código durante 14 minutos: Número 35 de la página 459... Número 55 de la página 913…

Como la vida de los surcoreanos es menos interesante que un telediario en verano y están aburridos, han comenzado a hacer sus propias elucubraciones sobre el significado de los mensajes: que si son mensajes cifrados para espías norcoreanos que viven en Corea del Sur, que si es una táctica psicológica mía para ponerlos nerviosos… Como me he sentido ofendido por las acusaciones, precisamente yo, que estoy de veraneo con mis bombas nucleares sin meterme con nadie, he decidido desvelar el contenido de los mensajes cifrados para limpiar mi honor. Efectivamente, las series de códigos recitados por la locutora son mensajes cifrados de la inteligencia de Corea del Norte dirigidos a oficiales norcoreanos que se encuentran tanto en suelo norcoreano como en suelo enemigo. Lo hacemos así porque como recordaréis no tenemos ADSL y por culpa del bloqueo internacional tampoco tenemos un roaming decente para enviar SMS’s. El código encriptado es el siguiente: cada frase recitada por la locutora es una palabra, cada mensaje termina cuando la locutora dice “Stop”. Ejemplo: “Número 16 de la página 267”: Significada que tienes que buscar la palabra número 16 de la página 267 de “La Biblia”. La Biblia es el nombre en clave con el que nos hemos referido al libro que hemos elegido para descifrar los mensajes: “50 sombras de Grey”, hemos elegido ese libro por su amplio nivel de vocabulario y porque nos parece una referencia de la prosa moderna. Estos son los mensajes emitidos desde la Inteligencia Norcoreana para los oficiales de Interior como para espías en el extranjero: “Si vienes de camino, tráeme una barra de pan”. “¿Otra vez elecciones en España? ¿Cuánto duran las legislaturas en las democracias latinas?”. “Park, acércate a pillar wifi a la frontera con Corea del Sur que me han dicho que ha salido un Charizard ciclado”. “Confírmame si he recibido bien la información: ¿el próximo presidente de Estados Unidos va a ser un pelirrojo o una rubia?”. “¿Se sabe ya por qué estaba de baja Jordi Hurtado? ¿Habéis recabado información?”. ¿Ha muerto Bowie? ¿Pero es que estaba vivo?”. “¿Golpe de Estado en Turquía? Tú apoya a los que sean menos demócratas”. “Esto que van un alemán, un francés, un español, un surcoreano y uno de Lepe…”. Podéis comprobar la veracidad de los mensajes cifrados escuchando el podcast de la Radio Estatal con 50 sombras de Grey delante, espero que con esta medida cesen las difamaciones.