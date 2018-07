Medios de transportación

Padre ya lo decía: “Todo esto de Twitter e internet son modas efímeras”, y llevaba razón. Los occidentales ya han abandonado la modita de hablar por redes sociales y han retomado las formas de comunicación tradicionales: los autobuses. Todo empezó con Hazte Oír y su bus de la libertad. El bus de Hazte Oír era un poco raro porque se llamaba “bus de la libertad” pero le molestaba que una niña pudiese sentirse niño libremente pese a tener vulva.

A los de Podemos les ha dado envidia y esta semana han sacado el Tramabús, un autobús que da vueltas por España explicando las distintas tramas de corrupción del país. Ahora mismo está en Madrid y ya es el autobús urbano que más paradas hace de España. El Tramabús es una especie de autobús turístico como los que pasean por Hollywood, pero en lugar de hacerte un freetour por la casa de Michael Jackson y el barrio de Melrose Place, te enseña el ático de Ignacio González y el trayecto que hizo Esperanza Aguirre en coche fugándose de las autoridades con un policía estampado en el capó. La idea del Tramabús es salir de gira por España cuando termine con las tramas de corrupción madrileñas, se espera que abandone la capital en 2020. La idea de comunicarse mediante vehículos no es nueva, en las costas españolas ya existían empresas de avionetas que volaban por las playas portando pancartas: “Tumbona + sombrilla: 12€”. Hidropedal: 20€, media hora”. El propio ejército de Corea del Norte también dispone desde hace años de acróbatas capaces de coger un caza de combate y dibujar en el aire con su estela un mensaje con perfecta caligrafía Comic Sans: “Juani, vuelve conmigo”, “Vamos a bombardear América”. La idea por tanto no es nueva, pero está viviendo un boom. VOX ya ha anunciado que pretende sacar el autobús más español de todos los tiempos y hasta UPyD ha sacado un crowdfunding para alquilar un Dacia Logan. El autobús es un medio de transporte, el autobús no es un medio de comunicación. Que no te engañen. DESCÁRGATE EL AUTÉNTICO NORCOBUS RECORTABLE: Liopardo | Liopardo