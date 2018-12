Manual para no ser tú el 'cuñao' en las cenas navideñas

Occidentales, me llena de orgullo y opresión dejar aquí una serie de consejos para conversar con esos seres tan extraños a los que llamamos familiares, ahora que se acercan estas fechas tan especiales. El 'reino familiae' está formado por varios tipos de especies: la abuela, el tío enrollado, el primo que no habla y el cuñao, caracterizado por su incontinencia verbal, su discurso evidente y su capacidad para indignar al resto de los miembros de la tribu. Si no eres capaz de reconocer al 'cuñao' en tu familia, ojo, porque puede que el 'cuñao' seas tú. Dejo aquí esta pequeña guía indispensable de conocimientos que debes manejar para esquivar ocupar la posición más paria de la familia.

A la velocidad que avanza la vida, hay productos de este mismo año que ya son casi vintage, así que es probable que mientras le explicas a tu tío qué es el Fortnite, tu abuela te esté escuchando fantaseando con volarte la cabeza con un subfusil de tambor en ‘Pisos Picados’ mientras le chupa la cabeza a un langostino.

Si el Madrid termina perdiendo la final del Mundial de Clubes (cosa poco probable) puedes sentarte ‘Al-Lain’ de tu cuñao madridista, pero con repetir el chiste una vez es suficiente.

Hay algunas posturas ideológicas que pueden diferir un poco de las tuyas pero a la vez tampoco encajan con cierta ideología alemana de los años 30’s. Recuerda que estás en casa de tu abuela Paqui, no en los Juicios de Núremberg.

Los anuncios de fiambres, muebles suecos y Lotería están muy bien y algunos hasta tienen un mensaje bonito, pero recuerda que no los hacen para mejor los lazos de la familia ni para construir un mundo mejor, sino para que simpatices emocionalmente con la marca y termines comprando su mortadela.

Paulo Coelho tiene en su nuevo libro 'Hippie' frases espectaculares sobre llevar una vida sencilla y priorizar lo espiritual sobre lo material. Otra cosa que también tiene es una cuenta corriente con ocho ceros, varias mansiones y trajes italianos que cuestan más que tu propia vida.

Que el hombre ha estado en La Luna es debatible, depende de qué hombre. En el caso de Neil Armstrong sí, ha estado en La Luna.

Sí, si buscas unos altavoces en internet te los van a anunciar en Facebook hasta que te mueras. Tu familia también usa esa cosa llamada internet, no estás en Corea del Norte.

Dejar de comer desde las 16:00 a las 21:00 no cuenta como huelga de hambre ni solidaridad con los presos políticos.

Vivimos en una sociedad líquida y las modas cambian a un ritmo frenético, por si te has perdido un poco estos meses: ahora los modernos escuchan reggaetón y lo que hace dos años llamábamos ‘música indie’ ahora la escuchan Dulceida e Isabel Preysler.

La Muralla China no se ve desde el espacio, Walt Disney no está congelado y en la tumba de Groucho Marx no pone nada.

Y por último, y no menos importante: a la gente le importa una mierda cómo te guste la tortilla o la cerveza. Feliz Navidad.