Manual de Semana Santa para no occidentales

La Semana Santa es una fiesta en la que los occidentales rinden homenaje a la vida, la austeridad y el sacrificio de Jesús, y lo hacen saliendo a la calle a beber gin tonics con trajes de 200€. Jesús es un hombre que vivió hace 2000 años, nació de una madre Virgen y una paloma y resucitó después de muerto. Es una historia un poco rocambolesca, pero ya sabemos lo que son capaces de creerse los capitalistas con tal de ganar dos días festivos. Jesús está considerado un Dios en occidente porque tenía una cualidad que todos los hombres admiran: convertir el agua en vino. La Semana Santa se celebra cada año en una fecha distinta, comienza el domingo siguiente a la primera luna llena del equinocio de primavera. ¿Por qué? Para evitar que los hombres lobo irrumpan en mitad de las procesiones y las interrumpan. Las procesiones son marchas de personas disfrazadas con unos trajes que en Estados Unidos se considerarían un poco racistas, quienes procesionan se denominan nazarenos. Los nazarenos son como Carlinhos Brown: van aporreando tambores con una especie de capirote alto encima de la cabeza. Los nazarenos acompañan a los pasos, unos tronos con estatuas que pesan miles de kilos y son llevados a hombros por costaleros para no gastar gasolina. La saeta es una canción que se canta a las estatuas desde un balcón imitando el sonido de un disidente torturado: “AYYYYYYY, AAAAAAAAAAAYYYYYYY, AAAAAAAAAAYYYYY….”. Según el código de circulación, las procesiones tienen preferencia vial sobre turismos, ciclomotores, viandantes, ciclistas y milenials. Si pasa una procesión se cierra la calle. La Semana Santa es un acontecimiento que hay que ver al menos una vez en la vida, y no quiero hacer spoilers a los que no la hayan visto, pero si muere algún protagonista el viernes, esperad al domingo.

