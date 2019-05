Huawei Bombay, son dos paraisos

El último damnificado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido Huawei que se va a quedar sin Android por las presiones de Trump a Google. La noticia ha sido recibida con alarma por el segundo mayor fabricante de móviles del mundo, cosa que no he entendido: en Corea del Norte tenemos millones de móviles, en todos está vetado Google y no veo yo por ahí a los proletarios saltando por los balcones.

No sabemos bien qué va a hacer ahora Huawei, si incorporar a sus dispositivos un sistema operativo propio o usar uno alternativo. Sistemas operativos alternativos conocemos dos: uno es iOS que está descartado porque es exclusivo de Apple; el segundo es Windows Phone, en caso de utilizar este último si podríamos llegar a ver a directivos y usuarios de Huawei saltando por los balcones y realizando rituales suicidas colectivos. Yo personalmente optaría por un sistema operativo sencillo sin aplicaciones ni internet, una vuelta a los orígenes.

Pensémoslo bien: hasta la aparición del primer iPhone la tendencia era crear móviles cada vez más pequeños, llegamos al punto en que había que pulsar los botones con un alfiler. La irrupción del smartphone lo cambió todo: pantallas en color, internet en el móvil, dispositivos que además de teléfonos eran calculadora, navegador, chat de citas y navaja suiza.

De la misma forma que hubo un cambio de tendencia de teléfonos cada vez más pequeños a más grandes y completos podemos revertirla de nuevo. Sé que a priori suena ridículo, pero construyamos el relato: la calculadora del móvil ha hecho que se nos olvide hacer cuentas, WhatsApp provoca accidentes al volante y hace que nos comuniquemos de forma artificial entre nosotros, Twitter fomenta el odio y los smartphones hacen que pasemos el día mirando una pantalla y perdiéndonos el mundo real que hay a nuestro alrededor, que no seamos conscientes de la belleza de los paisajes que nos rodean.

Lancemos al mercado el Huawei Basic, el móvil que sólo sirve para lo imprescindible: llamar a tus seres queridos para recordarles que les echas de menos. Bah, ¿per qué estoy diciendo? Ni yo mismo me lo creo: que le pongan aunque sea Windows Phone o hasta Windows 95. ¿Pero cómo vamos a vivir sin móviles en 2019? ¿Cómo podríamos hacerle saber al mundo que estamos comiendo sushi?

