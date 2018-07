2634786.main_image | Liopardo

El pueblo americano me ha dado una lección de humildad, me ha demostrado que a veces los prejuicios que uno puede tener sobre una sociedad sólo por querer bombardearla son sólo eso, prejuicios. Si hace ocho años eligieron al primer presidente negro de su historia, este año se presenta a las elecciones Hillary Clinton y van a elegir otro presidente perteneciente a una minoría que nunca ha gobernado: el primer presidente con el pelo naranja de la historia. Porque sí, Donald Trump no sólo es ya oficialmente el candidato republicano, sino que lidera algunas encuestas. Es increíble lo que es capaz de hacer la gente con tal de que no les gobierne su vida una mujer. El lema de la campaña de Trump es “Make America Great Again” y el otro día un grupo de periodistas preguntó en la convención republicana a los seguidores de Trump cuándo fue América grande por última vez. Ellos ni siquiera contestaban, sólo sonreían porque son gente sencilla, gente de bien. Gente que lo único que quiere es una vida tranquila masticando tabaco en el porche de su casa con una escopeta apoyada en el marco de la puerta por si pasa algún forajido por ahí. Gente que no tiene mucho conocimiento de política pero sí tiene nociones básicas de sentido común: los mexicanos son malos, los negros roban y con el sistema judicial actual los delincuentes que roban una bolsa de Doritos en una tienda se van de rositas sin pasar por la silla eléctrica. Los estadounidenses me han dado una lección de humildad, me han hecho ver que en la otra orilla del charco también puede haber un líder que desprecie la democracia, que lo único que quiera hacer es formar un ejército tocho y enriquecer uranio sólo para prevenir. Si Trump gana y me tiende la mano se la daré, aunque luego antes de apretarle la subiré hacia mi pelo y me peinaré, que era una broma que me enseñó mi padre y todavía me gusta hacer para romper el hielo de la diplomacia internacional. God Bless America.

