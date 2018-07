Las leyes norcoreanas

En España, aparte del autobús de los penes y las vulvas y el single de Leticia Sabater, se está hablando mucho últimamente de leyes. El PP está gobernando sin mayoría y se está encontrando con dificultades para que Cañamero y Felisuco aprueben sus proyectos de ley, y yo he creído que era buen momento para comparar algunas de las leyes españolas más polémicas de los últimos años con su versión norcoreana.

Ley de la Eutanasia: En España se está debatiendo, en Corea del Norte la eutanasia es universal, gratuita y en muchos casos obligatoria. Yo mismo me he visto en la tesitura de tener que aplicársela a dos seres queridos (mi tío y mi hermano) y no es trago de buen gusto.

Ley Mordaza: También llamada Ley de Seguridad Ciudadana. En Corea del Norte se aplica pero de forma residual, sólo en casos extremos: gente que se queja de la cantidad de comida que recibe del Gobierno, gente que se pone mala el día de ir a votar, gente a la que no le sangran las manos aplaudiendo a las autoridades…

Ley de Igualdad: Busca la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En España la implantó Zapatero, en Corea del Norte me encargué yo. Cuando llegué al poder comprobé que tanto mi abuelo como mi padre habían dado la espalda a la discriminación de género y lo arreglé recortando los derechos de los hombres hasta igualarlos a los de las mujeres. La igualdad a día de hoy ya es efectiva: todas las personas ganan lo mismo, tienen los mismos pantalones y las mismas camisas estatales.

Ley de Memoria Histórica: Necesaria para no olvidar, gracias a los Institutos de Memoria Histórica de Corea del Norte se han recuperado los documentos que reconstruyen nuestra historia. Desde que los americanos llegaron montados en sus unicornios, nos invadieron, se llevaron nuestra comida y colocaron una valla electrificada invisible alrededor del país para que nosotros tuviésemos que vigilarla para que los proletarios no se electrocutasen, hasta la gloriosa victoria de Corea del Norte en el Mundial de Brasil tras derrotar a la anfitriona por 7-1.

Ley del Aborto: En Corea del Norte el aborto es legal hasta los 90 años del feto, bajo orden del Líder Supremo.

Ley de Partidos: En España la sacó Aznar (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio) para ilegalizar partidos “vinculados a ETA”. En Corea del Norte es una ley algo más amplia y prohíbe tanto a los partidos vinculados a ETA como a los que no lo están.