Las Fallas norcoreanas, las auténticas

Ayer comenzaron Las Fallas, unas fiestas norcoreanas de la que se han apropiado vilmente los valencianos. Ya sabéis cómo son los valencianos, a mí uno me llego a decir una vez que nuestra paella no era paella sólo porque no llevaba verduras, pescado, carne ni arroz. Se creen el ombligo del mundo.

Las Fallas auténticas (las nuestras) dan comienzo con el pregón, que naturalmente lo doy yo desde el balcón del palacio. Se trata de alentar los ánimos de los proletarios para que disfruten de su semana de fiestas: “¡EL URANIET! ¡EL URANIET!”. El pistoletazo de salida lo doy todos los años igual: “¿Qué es lo que se no se atreven a decirle sus entrenadores a Cristiano Ronaldo antes de tirar las faltas?”. Y todo el mundo contesta: “¡LAS FALLAS”. Y ahí dan comienzo oficialmente las fiestas. Las Fallas se componen básicamente de ninots, unos muñecos que hacen sátira de los políticos y la actualidad, que finalmente son quemados. En el caso de que la figura que satiriza el ninot sea yo, al que quema es al artista en lugar de al ninot. Es otra de las pequeñas normas de la cultura fallera. El hiperrealismo que han alcanzado los ninots de los políticos de la oposición es totalmente alucinante, solo es posible de distinguirlos de los reales cuando los quemas, que unos gritan y otros no.

El segundo gran elemento de las Fallas son los fuegos artificiales. La prueba de que las valencianas son unas Fallas tercermundistas es que ellos todavía no enriquecen los petardos con uranio. El momento central del día es la mascletá, un disparo en el que se colocan los petardos cuidadosamente (apuntando hacia Seúl) y se le prenden la mecha. Y quiero terminar con un pequeño alegato: basta ya de plagios, Valencia debe encontrar su propia identidad y dejar de copiarle a Corea del Norte sus fiestas, y a Marbella su sistema político. ¡BASTA YA!