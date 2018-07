La resaca electoral

Este pasado domingo tuvimos elecciones municipales en Corea del Norte, las urnas se abrían a las ocho de la mañana y media hora antes ya me había llamado mi cuñado para felicitarme por la victoria del partido único.

La vida moderna está llena de complicaciones, de decisiones difíciles. Tienes que elegir entre comprar productos light o zero, con gluten o sin él, con o sin cafeína, enteros o semidesnatados, con conservantes o naturales… Así que darles a los ciudadanos otro motivo de preocupación más sería una irresponsabilidad enorme, por eso únicamente les he ofrecido un candidato por jurisdicción, para que se sé calienten la cabeza.

Pensaréis: ¿Para qué va acudir a votar la gente si solo pueden elegir un candidato? Pues han votado hasta los que estaban en coma, el 99,97%. Ya que me puse a organizar unas elecciones, me pareció buena idea acusar a todos los que no votasen de “alta traición” para que viniesen todos, pudiésemos hacer el censo de camino y matar así dos pájaros disidentes de un tiro.

El Partido Único se hizo con el 100% de los votos al que hay que añadir un 5% de bonificación por ganar (como en el Tour). Un 105% en total, récord mundial. La anécdota simpática de la jornada electoral la protagonizó un nonagenario que fue detenido al no acudir a votar. La fiesta de democracia contó con todas sus garantías legales: sus observadores internacionales (Dennis Rodman y Cao de Benós), sus sandwiches de paté, sus refrescos, sus globos, sus antifaces y su Caribe Mix 96. Terminamos como siempre con las clásicas celebraciones en el balcón con sus cánticos correspondientes: “Se nota, se siento, el Kim es presidente”. “¡Imperialista el que no bote, EH, EH!”. Todo fue alegría y alboroto hasta el día siguiente que me levanté malo con resaca electoral y pensé lo de siempre: “No vuelvo a convocar elecciones”.