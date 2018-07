La otra semana

DOCU_GRUPO KIM JONG-UN ASISTE A UNAS MANIOBRAS MILITARES COMBINADAS | Liopardo

Como algunos estamos un poco cansados del tema del momento, he recopilado todo lo que ha pasado esta semana QUE NO TIENE QUE VER CON CATALUÑA. Atraco en Sevilla: Un hombre entra armado a una droguería para atracarla pero es reducido por una señora con leggins rosas y un señor mayor, mientras los tres reciben una lluvia de desodorantes y la cajera se proteje de un posible disparo con una bolsa de papel higiénico. Finalmente una mujer aparece con un bote de Cristasol para utilizarlo como “spray anti atracadores“. ICAN, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, se lleva el Nobel de la Paz. Se olvidan por completo de todos los que luchamos por desarrollar ese tipo de armas para que otros puedan luchar por prohibirlas. Estados Unidos proclama su declaración unilateral de independencia de la UNESCO. Star Wars lanza el tráiler del Episodio VIII sin avisar de que este contenía spoilers. Indignación entre los fans al descubrir que Chewbacca es hijo de Khaleesi. Winter is not coming. La ONU estudia declarar el veroño como la quinta estación. Media España ve unas zapatillas Vans de color gris y celeste y la otra mitad rosas y blancas. Se organiza un referéndum de carácter vinculante para decidir el color de las zapatillas, pero este no evita que se produzcan altercados y batallas campales entre filogrises y filorositas. A los españoles le tocan la fibra. Movistar sufre una caída de su red durante varias horas y algunos humanos comienzan a comunicarse mediante el lenguaje oral, emitiendo sonidos por la garganta. Chenoa acude a varios programas a contar cómo fue su primer beso con Bisbal, doce años después de su ruptura. Parece que empieza a superarlo. Ferreras se muda al plató. El presentador de “Al Rojo Vivo“ traslada sus pertenencias al plató del programa donde ya disponía de una cama y un frigorífico. Los motivos son “estrictamente profesionales“, en palabras del presentador. Los racionales aficionados de Argentina, la selección de Funes Mori, Pezella, Mammana y el Toto Salvio, culpan a Messi del empate con Perú de su equpo. Enrique Iglesias cobró 115.000€ por publicar ocho tuits promocionando Santander. Al ser una cantidad importante de dinero, el cantante se lo curró mucho con tuits como “Gracias Santander“ o “Os quiero, Santander“. En algunos puso hashtag.

