En los últimos 50 años hemos tenido cinco leyes de educación distintas en Corea del Norte: la L.G.E., la L.O.E.C.E., la L.O.G.S.E., la M.O.N.T.S.E. y la L.O.S.E. (Ley Orgánica del Sistema Educativo), pero por algún motivo no terminamos de dar en el clavo con ninguna. La prueba de ello es que terminamos invirtiendo más dinero en reeducación que en educación, están más llenos los gulags que las escuelas. Pero este año hemos decidido implantar una nueva ley para revolucionar el sistema educativo y acabar por fin con el fracaso escolar: la N.O.L.O.S.E. (Nueva Ordenación de la Ley Orgánica del Sistema Educativo)

El primer paso ha sido implementar una política de prejubilaciones que ha afectado directamente hasta al propio viceministro de Educación. Decidimos que Kim Yong-jin, a sus 63 años estaba ya mayor para un reto de tal responsabilidad. Yong-jin me pidió el finiquito al comunicarle el despido y le dije que no se preocupase, que le finiquitaba inmediatamente (D.E.P.).

Es curioso cómo funciona la prensa imperialista, los partidos de la nueva política están siempre diciendo que un político no debería estar más de ocho años en un cargo para no corromperse y cuando me quito yo a uno de en medio, se monta un Cristo. Vista la repercusión mediática de la ejecución de Yong-jin, he decidido adelantar aquí el resto de medidas introducidas por la N.O.L.O.S.E. con el objetivo de situar a Corea del Norte a la cabeza del Informe PISA:

Implementar la psicología inversa como técnica de implicación del alumno, animar a los niños a que vayan a fumar porros al parque en lugar de aguantar una hora de Física y Química.

Reforzar las asignaturas más importantes en el desarrollo del alumno: Orgullo Nacional, Conocimiento del Miedo

Imitar las medidas que funcionan en modelos educativos occidentales: amenazar a los niños a última hora con no irse a casa hasta que aparezca el que le ha robado el estuche a Juanito.

Simplificar la enseñanza e implementar un sistema bilingüe: impartir las clases de coreano en inglés y las clases de inglés en coreano.

Que el delegado de clase sea elegido por sufragio universal directo y el modelo de clase sea parlamentario. Para que el delegado pueda apuntar en la pizarra el nombre de un alumno habla deberá contar con la aprobación del 51% de la cámara.

Que el delegado de clase cuente a su disposición con un subdelegado de clase vigilando el pasillo asomado a la puerta para avisar a la clase de la llegada del profesor y evitar así los nombres de la pizarra y las ejecuciones innecesarias de familiares.

Que los niños lleven a clase mochilas más pesadas que ellos mismos para entender los valores del sacrificio y la disciplina.

Implementar un enfoque holístico: que los niños aprendan la tabla de multiplicar haciendo flexiones.

Reforzar la reeducación incluso para alumnos que a priori no la necesitan: campamentos de verano en el gulag picando piedra.

Esperamos que la N.O.L.O.S.E. se convierta en una referencia Mundial y nuestro modelo se copie para alcanzar el objetivo global en materia de educación: la alfabetización de los tronistas.