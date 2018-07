La máquina del fandango

La prensa manipuladora vuelve a sus andadas, y no me refiero a “La Máquina del Fango”, el nombre con el que los de Podemos han denominado a los periódicos que supuestamente les atacan, me refiero a la maquinaria mediática imperialista mundial que no para de inventar noticias para desacreditar nuestro paraíso terrenal. Primero inventaron que ejecuté a mi ministro de Defensa por dormirse en un Congreso del Partido, cuando en realidad fue en el cumpleaños de mi sobrina; después inventaron que en Corea del Norte sólo están permitidos 19 peinados, cuando este mismo año hemos legalizado el tazón, dos tipos de degradados, a los calvos con perilla y la cortinilla de Simeone. Ahora el objeto de las mentiras ha sido mi esposa, Ri Sol-ju. Mi señora lleva sin aparecer en los medios siete meses y los medios amarillistas han comenzado a especular, como Ramón Espinar. Los occidentales vais de progres y de modernos pero luego sois los reyes de los prejuicios. Resulta que porque Corea del Norte prohiba los invertidos y las ideas ya tienes que ser un país conversador en el que las mujeres tienen que ir siempre al lado de sus maridos. Pues no, a lo mejor no somos tan machistas como pensáis y mientras yo estoy de visita oficial mi señora está haciendo lo que le apetece: fregar, planchar, ir de tiendas...

"La máquina del fango" imperialista sólo sabe inventar, se ha llegado a especular con que haya ejecutado a mi propia mujer. El consumismo y el materialismo han arrebatado vuestras almas. Llegar a pensar que una persona como podría eliminar a su señora, al a persona con la que comparte su vida. Pensar que por haber ejecutado a un par de ex novias uno ya no es apto para encontrar el amor. Occidente, la cuna que dio vida a "Hamlet", "Romeo y Julieta", "Posdata: Te quiero” y "Otoño en Nueva York". No te reconozco.