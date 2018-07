No entiendo cómo las organizaciones de lucha de los Derechos Humanos me tienen tanta tirria, si yo también lucho contra ellos. El caso es que por algún motivo no me soportan, esta semana han bombardeado Corea del Norte con 20.000 pen drives llenos de películas y series occidentales censuradas en nuestro país. Es lo que nuestra Agencia de Seguridad Nacional ha denominado: “La invasión de los penes”.

Me he estado documentando y un pen drive es una unidad de almacenamiento de memoria para guardar cosas que no puedes perder: el cumpleaños de tu novia, el día de vuestro aniversario, la historia que te contó de su compañero de trabajo, la longitud de su pelo para detectar inmediatamente la más mínima variación… Vamos, un pen drive es una especie de hipocampo con USB. La invasión de los penes nos ha pillado por sorpresa. Mientras las guerras tradicionales se libraban a guantazo limpio, en las modernas habrá que partirle un teclado en la cabeza al enemigo, es el desafío que nos plantea el desarrollo tecnológico e informático occidental. Nos ha pillado por sorpresa no solo por no esperarlo, sino por el nivel de crueldad. Hemos revisado las películas y nos han mandado todas las de Adam Sandler, no han tenido ni una pizca de humanidad los cabrones.

Mi reacción inmediata ha sido ordenar una respuesta firme: hemos confiscado todos los cedeses y deuveses del país y nuestra Inteligencia Militar ya ha comenzado a descargar del eMule las siete temporadas de Ana y los 7, Una rubia muy legal 2 y la discografía completa de Pitingo. Una operación que por ahora lleva el nombre en clave de “Killing Me Softly Muchacha”. 20.000 cedeses y deuvedeses regados con uranio cayendo de canto en Seúl, que de canto rajan más. Se van a enterar.