La guía definitiva de festivales veraniegos

Agosto, exceptuando la avioneta homófoba, el programa de inteligencia artificial de Facebook que ha tomado vida propia, y el padre de Neymar dando el mayor golpe de la historia, prácticamente no ocurre nada. Así que he pensado que es el momento ideal para hacer algo que llevaba preparando hace tiempo: la guía más completa de festivales veraniegos. FIB ¿Quién va? Los años pares tocan Los Planetas, los impares Suede. También suele actuar alguno de los hermanos Gallagher, los va alternando su madre. ¿A favor? Aprendes inglés. ¿En contra? El idioma, el brexit, los ingleses, las inglesas, los escoceses, las escocesas, los galeses, las galesas… Primavera Sound ¿Quién puede permitirse el abono? Al Khelaifi, el padre de Neymar, Amancio Ortega. Perfil medio del asistente: lleva barba, gafas de pasta, pantalones remangados, ropa estrafalaria demás mamarrachadas. Te habla constantemente de un grupo eslovaco de psych-folk, pero si descubre que lo conoces, de repente ya no le gusta tanto. Arenal Sound Perfil del asistente medio: le ha prometido a sus padres que si le compran el abono, este año se saca 3° de ESO. Tipo de cámping: he conocido veteranos de Vietnam que no han sobrevivido a esto. Viñarock ¿A favor? No es necesario ducharse. ¿Probabilidades de lluvia? Imagina que es noviembre y estamos en Manchester. Al Rumbo Tipo de música: cualquiera susceptible de sonar en una boda. ¿Cuándo se celebra? LOL. Resurrection Fest ¿Quién actúa? Grupos de metal y heavy. Bandas cuyos nombres en sus logos serían irreconocibles en un captcha. Te gustará si te gustan… las pulseras de pinchos, beberte una lata de cerveza al trago y eructar el diccionario. Sónar ¿Qué es? Un festival de electrónica. La Feria de Abril de los catalanes. ¿Quién actúa? Desde compositores avant garde que intentan reproducir estructuras musicales cubistas, hasta tu primo, el que se compró un Opel Tigra, un subwoofer y una mesa de mezclas Pioneer. Rototom Splash ¿Qué es? Un festival de marihuana en el que ponen reggae de fondo. ¿Quién actúa? Los hijos reconocidos de Bob Marley suelen ser tocar en el escenario principal. En el otro, los bastardos. Low Festival Festival indie “low cost“, el perrito caliente te cuesta 12€ en lugar de los 15€ habituales. Tiene con una piscina en la zona VIP, si te bañas el último día a las dos de la mañana, sales con dos venéreas.

