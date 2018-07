Kim Jong-Earl

Soy un hombre nuevo. Durante toda mi vida he buscado la felicidad en lo material: un intercontinental, una bomba de hidrógeno, un país para mí sólo… No la encontré nunca. Ni la belleza ni el éxito hicieron de mí un hombre completo. Decidí abrazar la filosofía oriental. Empecé por el feng-shui, orienté todos mis misiles mirando a Estados Unidos. Sentí algo, sentí el flujo de energía, pero resultó ser el de una central nuclear. Había que probar algo distinto, algo capaz de proporcionar consuelo a cualquier persona persona incluso sin apoyarse en una base racional: la religión.Ordené crear una versión personalizada de la filosofía zen del budismo, la zen-sura, tal como hicimos en el pasado creando nuestra propia versión del socialismo, la idea juche. La zen-sura se basa en la trascendencia. No se limita al control absoluto de tu pensamiento, aspira a controlar el control mental del pensamiento de los demás. En la zen-sura encontré la paz.

Alinearme los chacras me ha animado a llamar a Seúl y Washington para hacer las paces. Pero mi camino hacia el nirvana va más allá, pasa por intentar acabar con el mal en el mundo, como antes hicieron, Buda Gautama, Lagarder y Earl de ‘Me llamo Earl’. Basándome en este último, he empezado a confeccionar una lista con todos los males del mundo y me he propuesto acabar con ellos para hacer este planeta un lugar mejor.

A saber:

Las películas de superhéroes. A día de hoy ya hay más hombres-araña que arañas en el mundo. Todavía no ha sabido explicarme nadie qué pintan en la misma película Thor, un Dios de la mitología nórdica, y Visión, un androide creado por inteligencia artificial. Hay que saber parar a tiempo.

Las hamburguesas de quinoa. Existe una conspiración mundial, orquestada por Monsanto y Nestlé, para engañarnos. O se come sano o se come rico. Hacernos pasar una bola de verduras aplastada a la plancha como una hamburguesa ha sido una de las grandes cumbres de la postverdad.

Que la generación que va a pagar nuestras pensiones prefiera ver gente jugando a videojuegos que jugar ellos mismos. Cuando nos pegábamos hostias por coger el mando nos iba mejor como sociedad

Las tonterías en las bodas. Cuando en una boda pasan más vergüenza los invitados que los novios es que algo no va bien. No hay boda hoy en día en la que no te pidan que te aprendas un flashmob o recites unas frases de Paulo Coelho para invocar los sollozos del personal.

Los desayunos de Instagram: la gente no desayuna cestas de mimbre con frutas tropicales, zumos de colores y cafés con sonrisas dibujadas en la crema. El mito inalcanzable del desayuno de luna de miel está creando ciudadanos infelices e insatisfechos.