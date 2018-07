Liopardo | Liopardo

El lunes estaba probando un misil balístico, como todas las semanas, cuando decidí probar un disparo distinto. Chuté con el exterior, me cogió efecto hacia fuera y terminó atravesando Japón antes de caer el mar. Bueno, pues por un disparo que se me va un poco desviado ya parece que soy un irresponsable y que estoy mal de la cabeza. A Benzema el día antes se le fueron cuatro contra el Valencia y la ONU no dijo ni pío. Lo que más me sorprendió es que la gente se preocupó por un misil que sobrevoló Japón. No una nación civilizada, Japón, la Murcia asiática. El país que inventó la máscara para que no te caigan pelos en la sopa, el sombrero-almohada y el mono-mopa. Estamos hablando de la isla donde se juntan todos los pervertidos y depravados del mundo. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Si alguien tiene aún en el año 2017 algún aprecio por Japón es porque no la conoce bien, no conoce su cultura, su idiosincrasia. Aquí os dejo un pequeño resumen de algunos de los personajes y las series más conocidas de su cultura popular, para que sepáis de qué estáis hablando y dejéis de criminalizar un posible japonicidio. Super Mario: Un fontanero japonés que aplasta tortugas y se hace más fuerte cuando come setas. Apología del maltrato animal y el consumo de drogas. Dragon Ball: Un grupo de petados de gimnasio organiza peleas ilegales y se llevan siempre a su amigo Krilín, aún sabiendo que siempre lo matan. Shin-Chan: Un niño de 5 años está obsesionado con los culos y las tetas. Karate: Deporte japonés, siempre que estratifica la sociedad en función del color del cinturón que tengas y tu capacidad para pegar hostias. Heidi: Un sexagenario vive con una menor de edad en una cabaña alejada del mundo. Pederastia. Marco: Un niño va buscando a su madre por el mundo con un mono en el hombro. Los Caballeros del Zodiaco: Un grupo de tecno-pop de los ochenta deja de música para dedicarse a dar hostias. Liopardo | Liopardo Pokémon: Un mundo en el que los animales viven encerrados en bolas y sólo los sacan para luchar entre ellos. El Inspector Gadget: Un detective convierte su gabardina en una navaja suiza. Power Rangers: Un grupo de cheerleaders frustados encuentra trabajo en Infojobs para combatir el mal, pero sin olvidar su verdadera pasión: hacer coreografías formando letras con sus cuerpos. Doraemon: Un gato cósmico azul tiene una bolsa en el abdomen para guardar a sus crías (como hacen los marsupiales) pero decide renunciar a la maternidad (es un gato transgénero, nació con órganos femeninos) para guardar en la bolsa artilugios que ayuden a su amigo Nobita a cumplir su sueño: fichar a Coutinho.