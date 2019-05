Homo youtuber: en peligro de extinción

Hace 40.000 años el homo sapiens convivía con otra especie del género homo a priori algo inferior intelectualmente, el neandertal. Hoy nos ha tocado revivir esa experiencia con esa especie surgida en el mundo digital que denominamos ‘youtuber’. Las diferencias son evidentes, mientras el homo sapiens habla con una voz plana, el youtuber habla como si estuviese rifando una moto en la feria; mientras el homo sapiens es capaz de asociar hasta tres ideas aparentemente distantes, el youtuber te explica el marxismo con dos marionetas.

ReSet es uno de esos youtubers, está acusado por un delito contra la integridad moral por ofrecerle galletas rellenas de pasta de dientes a un mendigo, grabarlo y subirlo a su canal. Esta semana ha comenzado su juicio: "Era todo en plan coña", "Me di cuenta que la había cagado cuando empecé a perder seguidores" o "Vosotros vais muy a tope con la ley“ han sido algunas de sus declaraciones en la causa. Piden dos años de cárcel para este joven que dejó los estudios por Youtube, dejó la E.S.O. para rellenar Oreos con Colgate.

Little Seven es una chica china, también es youtuber. Ha sido noticia hace unas horas por intentar comerse un pulpo vivo y terminar con el cefalópodo a punto de asfixiarla. Después de llorar desconsoladamente y pedir la suscripción y el like, Little Seven se despidió: "Esta noche lo vuelvo a intentar“. El autoinflingirse sufrimiento es un rasgo común del homo youtuber, podíamos decir que beben de la serie Jackass como los impresionista bebían de los paisajistas franceses de mitad del s.XIX. TGFBro tenía 22 años y varios millones de suscriptores cuando decidió meter la cabeza en un microondas, llenarlo con cemento y dejarlo secar. Los bomberos llegaron cuando se estaba quedando sin aire, unos minutos más y habría quedado 'youtuber' para toda la vida.

El sector cada vez es más grande y la competencia feroz, en época de bonanza el Caranchoa aún mantendría la mandíbula en su sitio. Algunos antropólogos afirman que homo sapiens y youtuber ya se han apareado y cruzado su ADN como pasó en su momento entre sapiens y neandertal. Pruebas de ello son el hecho de que existan canales de Youtube llamados 'José María Torres Pacheco' o 'Jacinto Carrasco Fuentes' en lugar de aLexBY11 o DalasReview, canales que además hablan de historia o matemáticas en lugar de imitar las muecas de Jim Carrey jugando al Fortnite. Este esfuerzo neuronal adaptativo podría suponer la extinción del homo youtuber, extinción que hasta ahora se asociaba al reto viral. No mentemos tragedias evolutivas y quedémonos con este frame de Los Simpsons que ya pronosticó la aparición del 'homo youtuber' en los años 90. Suscríbanse y denle like.