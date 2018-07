Homenaje al FAV

Ayer Twitter eliminó los FAVs y los sustituyó por corazones. La estrella del FAV es un símbolo comunista y es evidente que a Twitter, una empresa eminentemente capitalista, no le hacía gracia mi creciente posicionamiento como Líder Supremo de la red, por lo que han decidido eliminarlos. Aunque como pequeño homenaje a mi figura, ahora cuando pinchas el corazón, explota. Creo que en el fondo están intentando que me vaya, es la segunda provocación consecutiva que me hace Twitter, después de que hace una semana permitieran incluir encuestas en los tuits para que la gente votase libremente.

El FAV era la seña de identidad de Twitter, como el “Guapa no, lo siguiente” para Facebook y las fotos de pies en la playa para Instagram. Los FAVs servían para indicar que te gustaba algo, por ejemplo, alguien subía una foto de una bomba atómica, le dabas FAV. También servían junto a los RT para hacer encuestas cuando Twitter no las permitía: “FAV si alguna vez se te ha ido la mano discutiendo con tu tío has terminado condenándolo a muerte, RT si no”. Incluso para hacer encuestas al estilo norcoreano: “FAV si quieres que gobierne yo en Corea, RT si quieres que gobierne yo. También para fardar de tus logros: “FAV si alguna vez has amenazado oficialmente con bombardear los Estados Unidos de América”. “FAV si eres Líder Supremo, estás aforado y te suda los huevos si sales del ZARA con todas las alarmas pitando. Creo que con esto de los corazones, Twitter quiere ocupar el lugar que ha dejado vacío Ashley Madison, aunque ahora que los FAVs son corazones, veremos a ver si no termino ejecutando a medio Twitter, que ya sabéis cómo me las gasto en mi país con los homosexuales.