Hombre de paz

Me pilla lejos el conflicto catalán, pero como jefe de Estado del país más importante del mundo, mi deber es intervenir en el conflicto, ofrecer soluciones y facilitar mesas de intermediación. Porque soy un hombre de consenso y también, un poco, porque esta semana dan el Nobel de la Paz. Posibles soluciones al conflicto: Solución intermedia: Cataluña no se independiza (victoria para el gobierno español) pero España sí se independiza de Cataluña y Cataluña se convierte en Estado independiente (victoria para el gobierno catalán). Se convoca un referéndum y votan todos los españoles, pero el voto de los no catalanes no vale para nada, como el de los votantes de UPyD en las generales. El gobierno español deja independizarse a Cataluña pero inmediatamente aprueba la “Ley de Conexión“ en el parlamento y convoca un referéndum para anexionarse el país vecino. Custodia compartida: Estado español la primera quincena, república catalana la segunda. Se divide Cataluña en dos por el paralelo 38. Un norte sexy y comunista liderado por la CUP que comience a enriquecer uranio, y un sur imperialista y subdesarrollado. Cataluña se independiza y el Barça puede seguir disputando la Liga española, pero no ganarla. Que Cataluña se separe de España formalmente pero sigan compartiendo instituciones y Rey: Felipe VI de España y I de Cataluña Intercambio geográfico con Baleares: Cataluña se va de España pero de la España peninsular, a nivel político continúa siendo española pero a nivel geográfico ya es 100% alemana. Tarragona y Barcelona españolas, Lleida y Girona independientes. Solución de justicia: Rajoy y Puigdemont se lo juegan a pares y nones. Solución Espaluña: Cataluña se queda en España pero fusionando nombre y símbolos institucionales, la bandera continúa siendo roja y amarilla pero sin tantas bandas como la senyera ni tan pocas como la española. Independencia con intercambio cultural: Cataluña se independiza pero acepta la inmersión cultural española. Legalmente es independiente, pero de facto, en TV3 se emiten el programa de Juan y Medio y Noticias Telemadrid. Posibles mediadores para alcanzar alguna de las soluciones de arriba: Iglesia católica: La primera que ha salido a la palestra a propuesta de ambas partes. Tiene experiencia: ha mediado entre Dios y la gente y entre la hoguera y los herejes. Mesa internacional de mediación: Manolo el del bombo, Nicolás Maduro, Bertín Osborne, Oleguer, Cayetano Martínez de Irujo, Karmele Marchante, Paco Marhuenda y Arnaldo Otegi.

